عدن - ياسمين عبد الله التهامي - متحف تماثيل الشمع البريطاني يعاقب هاري وميجان

الجمعة 10 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نقل متحف "مدام توسو" لتماثيل الشمع تمثالي الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان من القسم الخاص بالعائلة المالكة، رداً على إعلان الزوجين تنحيهما عن مهامهما الملكية.



وأعلن دوق ودوقة ساسكس، الأربعاء، أنهما يعتزمان توزيع وقتهما بين أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة للاضطلاع "بدور تقدمي جديد" والتخلي عن مهامهما الملكية.

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وقال مصدر ملكي إن أعضاء كبارا في الأسرة المالكة يشعرون بـ"خيبة أمل" بسبب تلك الخطوة.

وذكر متحف مدام توسو، الذي يضم أكثر من 250 نموذجاً شمعياً لشخصيات شهيرة، أن التمثالين سيُنقلان إلى قسم منفصل بعيداً عن القسم الذي تُعرض فيه تماثيل الملكة إليزابيث والأمير فيليب والأمير تشارلز والأمير وليام وزوجته كيت.

وقال ستيف ديفيس المدير العام للمتحف "نتخذ هذه الخطوة رداً على الأنباء المفاجئة عن اعتزام دوق ودوقة ساسكس التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين بالأسرة المالكة".

وأضاف في بيان: "لأنهما اثنان من التماثيل المحبوبة والأكثر شعبية لدينا، فإنهما سيظلان بالطبع من أبرز المعروضات في (مدام توسو لندن) وسنتابع لنرى ما يحمله لهما الفصل التالي من حياتهما".