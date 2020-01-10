عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلاق مسابقة أبل بهواتف أيفون 11.. تعرف على الشروط

الجمعة 10 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أبل الأمريكية مسابقة تصوير يقوم فيها المشاركون بالتقاط صور باستخدام النمط الليلي في هواتف آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.



وتبدأ المسابقة، الخميس، على أن يكون 29 يناير/كانون الثاني الجاري آخر موعد لتقديم الصور، حسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي. ويمكن مشاركة الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"تويتر" باستخدام هاشتقات "#ShotoniPhone" و"NightmodeChallenge#" أو عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو. كما يمكن أيضا تقديم الصور عن طريق البريد الإلكتروني للحفاظ على الجودة.

وينبغي أن يذكر المصورون المشاركون نوع هاتف آيفون المستخدم في التصوير وكتابته في التسمية التوضيحية. كما يمكن للمصورين تقديم الصور غير معدلة أو معدلة عن طريق تطبيق الصور الخاص بآيفون أو أي تطبيق تعديل صور آخر.

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وقالت آبل في بيان إنها "تعتقد بشدة أنه ينبغي تعويض الفنانين عن عملهم وستدفع للمصورين الخمسة الفائزين رسوم ترخيص"، دون أن تحدد القيمة المادية التي سيتم منحها للمصورين الفائزين.

وقامت الشركة بتعيين لجنة تحكيم رفيعة المستوى تتضمن جون ماكورماك ومالين فزهاي وفيل شيلر، المدير التنفيذي في أبل، لاختيار الخمس صور الفائزة والتي سيتم الإعلان عنها في 4 مارس/آذار المقبل.

وستعرض الصور المختارة على الموقع الإلكتروني الخاص بآبل وحسابها الرسمي عبر "إنستجرام" وربما يتم استخدامها في حملات رقمية وفي متاجر أبل.

وقدمت أبل النمط الليلي على هواتف آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو النمط الذي يحسن جودة الصورة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الضعيفة.