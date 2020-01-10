- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالتفاصيل.. لينوفو تطرح لاب توب بشاشة مطوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالتفاصيل.. لينوفو تطرح لاب توب بشاشة مطوية
الجمعة 10 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة لينوفو النقاب عن اللاب توب Thinkpad X1 Fold المزود بشاشة قابلة للطي، وذلك خلال فعاليات معرض CES للإلكترونيات والمقام بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.
وأوضحت الشركة الصينية أن اللاب توب Thinkpad X1 Fold الجديد يمتاز بشاشة OLED قياس 13.3 بوصة بتنسيق 4:3، ويعتمد في البداية على نظام التشغيل Windows 10، وفي وقت لاحق من هذا العام سيتوافر له نظام التشغيل Windows 10X المخصص للأجهزة المعتمدة على شاشتين.
ومن المقرر أن تطرح لينوفو اللاب توب Thinkpad X1 Fold الجديد منتصف العام الجاري بسعر يبدأ من 2500 دولار تقريبا.
وتصدرت شركة لينوفو الصينية حصة سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية في الربع الثاني من العام الماضي، وفقا لشركة الأبحاث والاستشارات العالمية جارتنر.
وذكر تقرير صادر عن الشركة أن حصة لينوفو في السوق بلغت 25% مع حجم شحنات وصل إلى 15.77 مليون وحدة، تليها 22.2% لشركة HP، و16.9% لشركة Dell، و5.9% لشركة أبل.
كما سجلت لينوفو أيضا أسرع نمو على أساس سنوي بنسبة 15.9% وأكبر حصة في الأسهم بين أكبر البائعين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتفاصيل.. لينوفو تطرح لاب توب بشاشة مطوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.