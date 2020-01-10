شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرا دبي وأبوظبي للمنطقة الخضراء بدعم «البنوك» و«العقار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ارتدت الأسهم المحلية نحو المنطقة الخضراء، في ظل هدوء «التوترات الجيوسياسية» التي خلصت الأسهم العالمية من الإغلاقات الحمراء، وانعكس أداؤها الإيجابي على الأسواق الخليجية؛ حيث صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.32%، كما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى نسبة ارتفاع يومية منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 1.12%.

وسجلت المؤشرات العامة في السوقين أداء قوياً، مدعومة بالارتفاعات التي طالت المؤشرات القطاعية التي تضم الأسهم القيادية؛ مثل: البنوك والعقار والنقل، فيما بقيت السيولة في معدلاتها المتدنية، لتصل إلى 392.5 مليون درهم، بتداول 230 مليون سهم، توزعت على 173 مليون درهم، بتداول 45 مليون سهم في أبوظبي، فيما سجل سوق دبي 219.34 مليون درهم، بتداول 185.3 مليون سهم.

سوق دبي

وتفصيلاً عاود مؤشر سوق دبي المالي للارتفاع مرة أخرى، بعد جلسة حمراء، ليسجل صعوداً قوياً بنسبة 1.32%، بما يعادل 35.78 نقطة، ليغلق عند مستوى 2749.26 نقطة، وسط ارتفاعات قوية سادت المؤشرات القطاعية، وخاصة العقار والبنوك والاستثمار.

وارتفع البنوك 1.13%، وسط ارتفاعات جماعية لأسهم القطاع، وخاصة سهم «دبي الإسلامي» الذي ارتفع 1.28% ليغلق عند 5.56 درهم، متصدراً تداولات السوق ب49.5 مليون درهم، كما ارتفع السهم القيادي الآخر «الإمارات دبي الوطني»، 1.19% إلى 12.8 درهم، بتداول 26.25 مليون درهم، وارتفع «أملاك» 4.57% و«جي إف إتش» 2.12% و«الإثمار» 5.62% و«مصرف عجمان» 0.34% و«المصرف الخليجي» 11.25%.

وشهد قطاع العقار ارتفاعاً شبه جماعي، وخاصة أسهم شركات إعمار العقارية؛ حيث ارتفع سهم الشركة الأم 1.5% إلى 4.06 درهم، بتداول 35.37 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 4.02% إلى 3.88 درهم، و«إعمار مولز» 1.63% إلى 1.87 درهم، كما ارتفع «داماك» 3.86% و«ديار» 3.79% و«أرابتك» 2.54%.

وشملت الارتفاعات قطاع الاستثمار؛ حيث صعد «دبي للاستثمار» 1.59% إلى 1.28 درهم، و«سوق دبي المالي» 1.89% إلى 0.915 درهم.

وتباينت إغلاقات أسهم قطاع التأمين النشطة؛ حيث ارتفع «سلامة» 4.13% إلى 0.555 درهم، و«أمان» 3.86%، فيما تراجع «دار التكافل» 5.57% إلى 0.526 درهم.

وارتفع سهم «العربية للطيران» 1.29% إلى 1.57 درهم، بتداول 13 مليوناً، كما ارتفع «أرامكس» 0.29%، وارتفع مؤشر السلع 1.45%، مع ارتفاع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 1.78% إلى 0.172 درهم.

سوق أبوظبي

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وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلى نسبة ارتفاع يومية منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما صعد أمس، 1.12%، مضيفاً 56.33 نقطة إلى مؤشره العام، وأغلق عند 5075.68 نقطة، مدفوعاً بشكل رئيسي من قطاعي البنوك والعقار. وصعد مؤشر البنوك 1.34%، مدعوماً بأداء «أبوظبي الأول» السهم الأكثر وزناً في السوق؛ حيث ارتفع السهم 1.33% ليغلق عند 15.2 درهم، بتداول 31.1 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.67% إلى 7.92 درهم، بتداول 25.24 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 2.26% إلى 5.43 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 1.65% إلى 1.23 درهم.

وارتفع قطاع العقار 2.68%، وسط صعود سهم «الدار العقارية» 2.87% إلى 2.15 درهم، بتداول 28.2 مليون درهم.

وشهد قطاع الطاقة ارتفاعاً جماعياً، ليغلق المؤشر القطاعي على ارتفاع بنسبة 1.31%، مع صعود «أدنوك للتوزيع» 2.05% و«دانة غاز» 0.67% و«طاقة» 2.45%.

وارتفع مؤشر الاتصالات 0.61%، بعدما ارتفع سهم «مجموعة اتصالات» بنفس النسبة، ليغلق عند 16.42 درهم، بتداول 33.45 مليون درهم.

وارتفع «إشراق» 0.32% إلى 0.316 درهم، فيما انخفض «الواحة كابيتال» 1.05% إلى 0.94 درهم.

تداولات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب، نحو الشراء في السوقين، بنحو 52 مليون درهم، منها 42 مليوناً في دبي، و9.7 مليون درهم في أبوظبي.

وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 160 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 108 ملايين درهم.

وسجل المواطنون، محصلة بيعية، بقيمة 60 مليون درهم، منها 8.2 مليون درهم في أبوظبي، و52 مليون درهم في أبوظبي، كما بلغت مشترياتهم نحو 162 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 222 مليون درهم.

وسجل العرب، محصلة شرائية بقيمة 6 ملايين درهم، كما سجل الخليجيون، محصلة شرائية أيضاً بمليوني درهم.

وتباينت توجهات المؤسسات في السوقين، بعدما سجلت محصلة شراء في أبوظبي بقيمة 18.94 مليون درهم، ومحصلة بيع طفيفة في دبي بقيمة 3.85 مليون درهم.

كما بلغت إجمالي مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 246 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 231 مليون درهم.