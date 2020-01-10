شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، البروفيسور تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يزور الدولة حالياً، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا».
وبحث سموّه وباندي، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، في المجالات الإنسانية والتنموية، وأهمية دعم قضايا البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة، خاصة في الصحة والتعليم بما يخدم شعوب العالم.
وتناول اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في تعزيز جهود الأمن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، اهتمام دولة الإمارات منذ نشأتها، بتوثيق تعاونها وبناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية والقضايا الإنسانية.
فيما ثمّن باندي، دور دولة الإمارات في دعم المجالات التنموية، خاصة ما يتعلق بجهودها ومبادراتها لتوفير مصادر متنوعة للطاقة المستدامة للمجتمعات والشعوب المحتاجة.
حضر اللقاء، محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ولانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية. (وام)
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