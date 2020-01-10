«أطفـال الشـارقـة» تنظـم «رائـد الفضـاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظَّمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا؛ برنامج «رائد الفضاء» وذلك ضمن الدورات التدريبية لبرنامج «مهنتي».

استهدف البرنامج الذي أقيم ضمن مسار العلوم والتكنولوجيا، الفئة العمرية من 9 إلى 12 عاماً، وتضمن العديد من الورش العلمية والزيارات الميدانية إلى مراكز الفلك والفضاء في الدولة لرصد الظواهر الفلكية والتعرف إلى أساسياتها سواءً بالعين المجردة أو التلسكوب، وتلقى الأطفال معلومات عن النجوم والكواكب والشمس والقمر من حيث مواقعها وحركاتها، بالإضافة إلى الكواكب التي اكتشفت خارج المجموعة الشمسية، كما تعرفوا إلى الأقمار الفضائية بمختلف أنواعها، ومداراتها، وما تقوم به من أعمال لفائدة الإنسان، إلى جانب المحطة الفضائية الدولية، وما يقوم به رواد الفضاء من أنشطة على متنها، ومواقع سقوط النيازك.

يعد «مهنتي» من البرامج التكاملية بين المؤسسات التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين؛ ويهدف إلى دعم وتعزيز مكانة علوم الفضاء في الدولة، والتعرف إلى إنجازاتها في هذا المجال، وتأهيل الأجيال الناشئة في مجالات علوم الفلك والفضاء، وتزويدها بالمهارات الأساسية لدراسة ورصد الظواهر الفلكية باستخدام التكنولوجيا.