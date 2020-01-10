«لا» مصرية جزائرية للتدخلات الأجنبية في ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”- وكالات:

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس الخميس، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بتطورات الملف الليبي، كما أجرى شكري محادثات مع نظيره الجزائري بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة مستجدات الوضع في ليبيا، والجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة. وتركز لقاء شكري مع الرئيس الجزائري، على تعزيز سبل التنسيق في مواجهة الأزمات الطارئة واهتمام البلدين بالتوصل إلى حل سياسي يعفي الشعب الليبي من الصراع.

وقال شكري عقب اللقاء «تحدثنا عن أهمية العمل المشترك بين البلدين لاحتضان ورعاية الأشقاء الليبيين وعدم قبول أي نوع من أنواع التدخل الخارجي» في هذا البلد، مع «التأكيد على عدم قبول أي نوع من أنواع التواجد العسكري الأجنبي بالأراضي الليبية».

والتقى تبون أيضاً وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارة مخصصة للتباحث بشأن الأزمة الليبية.

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في نفس الوقت الذي التقى فيه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في العاصمة روما. وكان دي مايو أجرى محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم حول «الوضع في ليبيا بهدف التوصل إلى تسوية سياسية». وأكد دي مايو أنّ «الوقت حان لجمع كل الدول وجميع الأشخاص حول طاولة واحدة وإيجاد حل يضمن السلم في هذه المنطقة».

وفي القاهرة، بحث الرئيس السيسي، مع وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، اخر المستجدات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ، إن اللقاء توصل إلى توافق مصري فرنسي بشأن الجهود المشتركة سعياً لتسوية الأوضاع والتسوية السياسية الشاملة ودعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة، سعياً نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل.

و لدى وصوله إلى تونس، أكد وزير لودريان أن ثمة تطابقاً في وجهات النظر بين بلاده وتونس حول الأزمة الليبية، مجدداً الدعوة إلى التهدئة والعودة للعملية السياسية في ليبيا. وقال أن الاتفاق الأمني الذي وقعه رئيس حكومة «الوفاق»، مع الرئيس التركي مخالف للقانون الدولي، ومن شأنه أن يزيد من تأزيم الوضع في المنطقة. (وكالات)