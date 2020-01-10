مهرجان المسرح العربي يربط الشارقة بعمّان ثقافياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

تحوّل المؤتمر الصحفي للمكرمين في مهرجان المسرح العربي أمس الخميس، إلى جلسة وجدانية لاستذكار محطات طغت عليها مشاعر الشجن، فيما أشار محمد الضمور مخرج حفل الافتتاح الذي يقام اليوم الجمعة إلى تقديم رحلة فنية «عروبية» تربط بين الشارقة وعمّان، مروراً بعواصم عربية في قالب احتفائي.

ولم يتمالك الفنان غنام غنام مسؤول التدريب في الهيئة نفسه وهو يستمع لشهادات فنانين، بدأ وتقاسم الحلم والهم المسرحي معهم، ولازمته دموعه أكثر من مرة لاسيما عندما طغى الشجن على كلمة موجزة لرفيق مشواره المخرج خالد الطريفي وهو يسترجع أسماء فنية رحلت.

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ووصف المخرج باسم الدلقموني، «العربية للمسرح» بأنها «وحدت العرب دون حواجز» واعتبرت المخرجة مجد القصص دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دوراً فريداً من نوعه في اهتمامه الثقافي والفكري.

وتحدث المخرج حاتم السيد عن منجزات الهيئة التي وصفتها الفنانة نادرة عمران بأنها «مظلة للكل وليس للجزء».

وقال المخرج نبيل نجم: «صاحب السمو حاكم الشارقة قامة عربية يكسبك بعداً ثقافياً عميقاً عند لقائه والهيئة وعدت فأوفت».

ورأى الفنان عبد الكريم القواسمي أن الحصول على تكريم من الشارقة يحمل دلالات كبيرة، فيما ألقى الفنان حابس حسين قصيدة من وجدان المناسبة، ودعا الفنان عبد الكامل الخلايلة إلى استثمار التكريم في تقديم تجربة فنية تجمع الحاصلين عليه، مثمناً مناسبة تقدير مسيرة الفنانين قبل رحيلهم.