ترامب يفرض عقوبات إضافية على طهران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وهدفها كان توجيه ضربة للمعدات العسكرية، فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي أن الصواريخ الإيرانية على قاعدتين في العراق كانت موجهة لقتل الأمريكيين، في حين أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنّه باغتيال سليماني، فإنّ الولايات المتحدة «استعادت مستوى من الردع» بمواجهة إيران.

وقال علي حاجي زادة، قائد القوات الجوية، إن «الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، باعتبارها أهم قاعدة أمريكية في العراق، هو بداية لعمليات كبرى وتحرك سيستمر مستقبلاً». وأضاف أن «لا شيء يمكن أن يعوض اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، حتى قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه».

وكشف حاجي زادة أنه «تزامناً مع الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد، نفذنا هجمات سيبرانية ضد أنظمة حاملات الطائرات الأمريكية»، مشيراً إلى أنه «تم تعطيل أنظمة طائرات استطلاع أمريكية تقوم بعمليات رصد». وأعرب حاجي زادة عن اعتقاده بأن اغتيال سليماني، يعد أحد أكبر الأخطاء التاريخية والاستراتيجية الأمريكية، مشيرا إلى أننا «كنا نتوقع رداً أمريكياً وكنا مستعدين لمواجهة شاملة، بحيث ستكون ضرباتنا أقوى وضمن منطقة جغرافية أوسع، لكن ضبط النفس الأمريكي حال دون الحرب». وأضاف: «كنا نتوقع رداً أمريكياً يجعل المواجهة تستمر ما بين 3 أيام إلى أسبوع». وتابع: «ثمن دماء سليماني لا يؤخذ بضرب قواعد أمريكية أو إسقاط طائرات استطلاع أو حتى قتل ترامب. ثمن دماء سليماني هو إخراج القوات الأمريكية من المنطقة».

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وبالمقابل، قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن البيت الأبيض لا يصدق فرضية أن الحرس الثوري الإيراني تجنب عن قصد إيقاع ضحايا أمريكيين أثناء قصفه للقاعدتين في العراق. وأشار بينس في مقابلة مع قناة NBC، أمس، إلى أن «الصواريخ الباليستية أطلقت على قاعدتين أمريكيتين... نحن موقنون بأن الصواريخ كانت موجهة لقتل الأمريكيين. استخباراتنا تدعم فرضية أن هذه هي نية الإيرانيين».

من جهة أخرى، قال إسبر للصحفيين إنّه «بالضربات التي نفّذناها ضدّ كتائب حزب الله في أواخر ديسمبر/كانون الأول ثم بعمليتنا ضدّ سليماني، أعتقد أننا استعدنا مستوى من الردع معهم»، مضيفاً «لكنّنا سنرى. المستقبل سيخبرنا». لكنّ الوزير لم يستبعد أن تشنّ ميليشيات عراقية، «سواء أكانت تقودها إيران مباشرة أم لا»، مزيداً من الهجمات ضدّ القوات الأمريكية في العراق. وأكّد إسبر أنّه سيتعين على القوات الأمريكية «الردّ بحزم لضمان الحفاظ على هذا المستوى من الردع». لكن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، بدا أكثر تحفّظاً من إسبر بشأن الأثر الرادع لاغتيال سليماني. وقال الجنرال ميلي «أعتقد أنّه من السابق لأوانه قول ذلك»، مشيراً إلى أنّ الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على قواعد يتمركز فيها جنود أمريكيون في العراق كان قصفاً «هدفه القتل».

في غضون ذلك، أكّدت إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة الأربعاء «احترامها الكامل» لسيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه، وذلك في أعقاب قصفها الصاروخي لقاعدتين عسكريتين تضمان جنوداً أمريكيين. وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالة إلى كل من الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو جوتيريس ومجلس الأمن الدولي إنّ بلاده تؤكّد «على احترامها الكامل لاستقلال جمهورية العراق وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها». وشدّد على أنّ بلاده «متمسّكة بصون السلم والامن الدوليين وتؤكّد أنّها لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب».

ومن جانبها، حاولت واشنطن في الأمم المتحدة تبرير عملية قتل الجنرال قاسم سليماني بأنها كانت دفاعاً عن النفس، وكتبت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت في رسالة الى مجلس الامن أن قتل سليماني كان مبررا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة «الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية في المنطقة إذا اقتضت الضرورة لمواصلة حماية جنودها ومصالحها».