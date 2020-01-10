التوازن في انهيار الموازين

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سؤال اللحظة في بلدان الشرق الأوسط هو: إلى أين تتجه المنطقة؟ إلى أين تنزلق، تنحدر؟ المتسائلون على حق، لأنه لا شيء يدلّ على وجود حكماء في قمرة القيادة الدولية. ثم إن العضلات الأشدّ فتلاً حول الدفّة، برهنت على أن الأقوى هو الذي يفرض سلوكه كقانون وقيم. هذا المشهد له توابعه وزوابعه؛ لأنه يجعل كل تخطيط مستقبليّ، محفوفاً بالشكوك في بلوغه برّ الأمان.

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حين يُفتقد بدر الفكر السياسيّ في ظلمة انهيار الضوابط، يكون من الضروريّ اللجوء إلى البحث الفاحص، لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى انفلات المقاليد. نظرة خاطفة تكفي لإدراك أن ما يجري يخفي وراءه خوفاً وعجزاً عن التحكّم والسيطرة. خلافاً للتصوّر، ذلك يبعث على الاطمئنان إلى المستقبل، فما يبشّر بخير هو أن الصين التي ستتسلّم في بضعة عقود، دفّة قمرة القيادة، سلوكها الجيوسياسي والجيوستراتيجيّ، ومظاهر علاقاتها الدولية، مختلفة تماماً عن الأساليب القسرية التركيعية القمعية التي لا تعرف الإدارة الأمريكية غيرها. العالم متجه إذاً إلى نظام دوليّ يحترم القانون الدولي ولو نسبيّاً وتدريجاً وبتضحيات جسام. القوى الصاعدة عالميّاً لن تسمح بمشهد العالم ثوراً هائجاً في دكان خزف.

مخاوف واشنطن ليست لغزاً مستعصياً، فالقوى الكبرى كالأفراد لها أزماتها النفسية. لا ينتظر أحد من إمبراطورية أن تبلع بيسر كومة أسلاك شائكة من بينها: فقدان المكانة الأولى معنويّاً واقتصادياً، أي الصدقية، فماذا يتبقى من المهابة حين تدوس القوة القانون، ومن الهيبة حين تتجرّد من القيم. تصير العلاقات كلها علاقة مطرقة ومسمار. كل من يأمن على وجوده وسيادته المفاجآت في أيّ لحظة فهو في حاجة إلى أن يصحو من النوم ويفرك عينيه ثم يعيد حساباته.

تقول: ما الحلّ في هذه الحقبة المفصلية الخطرة؟ لا شيء يدعو إلى ارتعاد الفرائص. لكن، من الضروريّ عدم الارتكان إلى أن الطبيعة كانت منذ مئات ملايين السنين، تعج بالمخلوقات الضعيفة التي لم تستطع الكائنات الأشرس قوة محوها من الوجود، لكن المؤسف أن تعجز مئات الملايين عن فرض وجودها، وهي تملك كل أسباب القوة.

لزوم ما يلزم: النتيجة القلقية: كيف يرى الصينيون العرب ومفارقات ما هو كائن وما يجب أن يكون؟

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