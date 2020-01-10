«إسرائيل» تترجم نواياها بضم الضفة بإجراءات على الأرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترجمت «إسرائيل» نواياها بضم الضفة الغربية المحتلة، بإجراءات فعلية على الأرض، وأعلن وزير الحرب «الإسرائيلي»، نفتالي بينت، أنه شكّل هيئة «منتدى المعركة على مستقبل المنطقة ج»، وهي هيئة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في المنطقة المصنفة «ج» في الضفة، فيما اعتبرت مصادر قضائية «إسرائيلية» مطلعة أن مداولات الهيئة تعني عملياً ضم تلك المناطق ل«إسرائيل».

وكشف بينت، أن الهيئة اجتمعت مرات عدة في الأسابيع الأخيرة، بهدف دعم قضايا الاستيطان والمستوطنين لتعزيز الوجود «الإسرائيلي» في هذه المناطق، حسب تعبيره، وتسريع الإجراءات القانونية حتى خلال فترة الانتخابات البرلمانية. وأشارت صحيفة «هآرتس»، أمس، إلى أن القضايا التي تناولتها اجتماعات الهيئة الأخيرة تشمل منح تصاريح لشراء مستوطنين لقطع أراض في الضفة، وربط البؤر الاستيطانية «غير القانونية» بشبكة المياه والكهرباء، ومنع إخلاء مستوطنين استولوا على أراض فلسطينية خاصة، ولم تقدم ضدهم شكاوى بهذا الشأن.

ونقلت الصحيفة أن المستشارين القضائيين في وزارة الحرب أوضحوا أنه بالإمكان السماح للمستوطنين بشراء الأراضي بملكية خاصة، وإلغاء الإجراء الحالي الذي يشترط موافقة «الإدارة المدنية»، لكن مصادر «إسرائيلية» اعتبرت أن هذا القرار يعني عملياً فرض الصلاحيات المدنية «الإسرائيلية» على الضفة وضمها ل«إسرائيل»، بحسب «هآرتس». وستعمل هذه الهيئة على «تسوية» قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية تعرف ك«مزارع»، التي صدرت بحقها أوامر هدم.

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وكان رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، قال: إنه لن يتم خلال فترته إخلاء أي مستوطنة كجزء من اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين. وقال: «لن أقتلع أي مستوطنة، بموجب أي خطة سياسية، لا يهودية ولا عربية». وأضاف: «التطهير العرقي الذي يعرضه أولئك الذين يؤيدون، ظاهراً، النهج الليبرالي هو مبدأ مرفوض. لن يتم اقتلاع مستوطنات، ولن يتم في عهدي. المبادئ بسيطة: في جميع أنحاء الأراضي الواقعة غرب الأردن، كانت السيطرة الأمنية، وستبقى في أيدي «إسرائيل». لن يتم تقسيم القدس، ولن يتم اقتلاع مستوطنات».

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات موقف نتنياهو، ووصفه إخلاء المستوطنات بالتطهير العرقي، معتبرة إياه خروجاً فاضحاً عن الشرعية الدولية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكدت مواصلتها العمل مع الجنائية الدولية حتى يمثل نتنياهو وأشكاله من مجرمي الحرب «الإسرائيليين» أمام المحكمة بتهمة التطهير العرقي.

وأضافت أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم منازل المواطنين، وتشريدهم هو التطهير العرقي بعينه، كما أن ضخ المياه العادمة والكيماوية وإغلاق أراضي الفلسطينيين بعد سرقتها للاستيطان هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وأشارت إلى أن الإعدامات الميدانية خارج القانون، والاعتقالات بالجملة هي أيضاً شكل من أشكال التطهير العرقي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن «حكومة الاحتلال تعلم تماماً أن أي خطوة لضم أراض من الضفة وما تكتنزه من موارد وثروات طبيعية هي بمثابة جريمة حرب». وأكد ملحم، أن تصريحات نتنياهو وبينت، تعكس استمرار حكومة الاحتلال بفرض سياسة الأمر الواقع وممارسة غطرسة القوة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. (وكالات)