شكرا لقرائتكم خبر عن عمار بن حميد: الإمارات منارة الفروسية بفضل اهتمام القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، انطلقت أمس الأول منافسات النسخة ال18 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2020، تحت شعار «عام الاستعداد للخمسين».

ويشارك في البطولة التي تقام على ميدان الفروسية في إمارة عجمان أكثر من 297 جواداً لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات في الإمارات وخارجها التي لها إنجازاتها، مما يثبت ارتفاع مستوى هذه البطولة وتطورها عاماً بعد عام، محققة أهدافها المتمثلة في تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة، من خلال الاطلاع على سلالات الخيول المختلفة، ومعرفة أجود أنواعها واقتنائها وتربيتها.

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمناسبة انطلاق منافسات البطولة، أن رياضة الفروسية وجدت في عجمان رعاية خاصة، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو حاكم عجمان، وأن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير الذي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة وأبناء دولة الإمارات، مما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضع اهتمام وحضور عالميين.

وقال سموه: «إننا نعتبر أنفسنا محظوظين؛ إذ تمكنا في عجمان من إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة التي حباها الله بجمال الشكل ورشاقة القوام، التي تعتبر جزءاً أصيلاً من تراثنا العربي الخالد، منطلقين في ذلك من المكانة التي منحها الإسلام للخيل».

وأضاف أن انطلاق النسخة ال18 لبطولة عجمان لجمال الخيل بمحكمين خليجيين يدل على نجاح الكوادر الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدارة مثل هذه البطولات، مشيداً بالمستوى العالي الذي ظهر عليه هؤلاء الحكام في البطولات السابقة، وتمكنهم من الوصول إلى مستوى عالمي لقيادة بطولات جمال الخيل.

واشتمل برنامج منافسات اليوم الأول على ثمانية أشواط، الفئة الأولى المهرات بعمر سنة «أ» و«ب» و«ج»، والفئة الثانية المهرات بعمر سنتين «أ» و«ب»، والفئة الثالثة المهرات بعمر ثلاث سنوات، والفئة الرابعة للأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق «أ» و«ب».

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وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأول والتي شملت ثماني فئات شارك فيها 130 جواداً من المهرات الأفراس، عن فوز المهرة «هلالة الهواجر» المملوكة للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري بالمركز الأول للفئة الأولى «أ»، والتي خصصت لفئة المهرات بعمر سنة، وتربعت على المركز الأول للفئة «ب» والتي خصصت لفئة المهرات بعمر سنة، المهرة «الأريام بروق» والمملوكة لإسطبلات الأريام العربية، وانتزعت المركز الأول للفئة «ج»، والتي خصصت لفئة المهرات بعمر سنة، المهرة «الأريام عتاب» والمملوكة لإسطبلات الأريام العربية.

وحصل مربط الجواهر للخيول العربية على الجائزة الأولى لجائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التشجيعية لملاك الخيول العربية لفئة المهرات بعمر سنة، وقيمتها 30 ألف درهم، فيما حصل مربط البستان للخيول العربية على الجائزة الثانية وقيمتها 20 ألف درهم، أما الجائزة الثالثة لهذه الفئة فكانت من نصيب مربط جلفا، وقيمتها عشرة آلاف درهم.

وحققت المهرة «شيلة البداير» المملوكة للشيخ محمد بن سعود القاسمي المركز الأول بالفئة الثانية، والتي خصصت للمهرات بعمر سنتين «أ»، وانتزعت المركز الأول للفئة الثانية «ب»، والتي خصصت للمهرات بعمر سنتين، المهرة «كوثر السيد» والمملوكة لمربط ليوا للخيول العربية، وفازت المهرة «أي في بيريل رأين» المملوكة لمربط بن هميلة للخيول العربية بالمركز الأول للفئة الثالثة، والتي خصصت للمهرات بعمر ثلاث سنوات.

وفاز مربط النور للخيول العربية بالجائزة الأولى لجائزة صاحب السمو حاكم عجمان التشجيعية لملاك الخيول العربية، لفئة المهرات بعمر ثلاث سنوات، وقيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل عدنان عبدالله الشحي على الجائزة الثانية، وقيمتها 25 ألف درهم، أما الجائزة الثالثة لهذه الفئة فكانت من نصيب يوسف الرشيد وقيمتها 20 ألف درهم.

وبالنسبة للفئة الرابعة «أ» والتي خصصت للأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق، حقق الفرس «ماريا الياه» والمملوك لمربط الياه للخيول العربية المركز الأول، انتزع الفرس «دي سينيه» والمملوك لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول للفئة الرابعة «ب»، والتي خصصت للأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق.