متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس الخميس، عن اتفاق بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في إدلب، في وقت استأنفت الدوريات الأمريكية مهماتها شمال شرقي سوريا، تزامناً مع وصول تعزيزات وآليات عسكرية، فيما بدأ المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جولة تشمل تركيا والسعودية، وأعلنت فيه وزارة الدفاع التركية عن مقتل أربعة جنود بانفجار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتباراً من الساعة 14:00 من أمس.

وأفادت قناة «روسيا اليوم» أمس، أن القوات الأمريكية في سوريا واصلت أمس الخميس، تأدية مهامها في دوريات اعتيادية في مناطق النفط والغاز، إضافة إلى مناطق قرب الحدود السورية العراقية.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن قافلة تضم أكثر من 60 شاحنة دخلت إلى سوريا ليل الأربعاء/‏‏الخميس، وهي محملة بإمدادات وتعزيزات مثل المركبات المدرعة والحفارات ومولدات كهرباء. وأشار إلى أن القافلة دخلت من حدود كردستان العراق مع سوريا وتوجهت إلى القامشلي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، بدأ أمس الخميس، جولة إقليمية تشمل تركيا والسعودية «لبحث التطورات الإقليمية الأخيرة».

وأوضحت الوزارة أن جيفري الذي يشغل أيضاً منصب المبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، سيلتقي في أنقرة وإسطنبول «مسؤولين أتراكاً وأعضاء من المعارضة السورية، لمناقشة القضايا المشتركة، بما في ذلك الوضع شمال شرقي سوريا».

وأضافت أنه سيبحث سبل «تنفيذ القرار الدولي رقم 2254 بشأن حل النزاع السوري، وجهود التحالف لضمان تحقيق هزيمة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق». وفي السعودية، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن جيفري سيبحث مع مسؤولين سعوديين «جهودنا لتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا، بما في ذلك الحاجة إلى مواصلة أنشطة الاستقرار لضمان هزيمة داعش». وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكدا أول أمس، ضرورة ضمان التهدئة في منطقة إدلب.وقال الرئيسان في بيان مشترك عقب اجتماعهما في إسطنبول: «نؤكد ضرورة ضمان التهدئة في إدلب عبر تنفيذ بنود الاتفاقيات المتعلقة بها». وشدد البيان على ضرورة الالتزام بحماية سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها، كما أشار إلى الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية للسوريين. إلى جانب ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، أمس الخميس، إن أربعة جنود أتراك قتلوا في هجوم وقع أول امس الأربعاء، خلال تفتيش أمني على الطريق في المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا. (وكالات)