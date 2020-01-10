حسين الخطيب: «مغنــاة السنابــل» تحاكي واقع الوطن العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد حسين الخطيب، نقيب الفنانين الأردنيين، رئيس اللجنة العليا لمهرجان المسرح العربي، أن حفل افتتاح فعاليات الدورة 12 للمهرجان يتناول ماضي وحاضر الأمة العربية، وثمن خلال مؤتمر صحفي أداره الإعلامي رسمي محاسنة للكشف عن تفاصيل فعاليات المهرجان جهود العاملين على إنجاح هذه الدورة والشراكة ما بين النقابة ووزارة الثقافة.

وأكد غنام غنام على أن مسألة الافتتاح نابعة من فكرة الشراكة والهيئة تترك تفاصيل حفلي الافتتاح والختام للدولة المضيفة.

وقال محمد الضمور: «إن حفل الافتتاح جاء في قسمين، الأول بإشراف الفنان علي عليان، والثاني هو»مغناة السنابل، وتحدث علي عليان عن النص الذي يتكئ على الميثولوجيا، مروراً بمراحل تاريخية، لكون الأردن مهد الأنبياء، من عمان القديمة، مروراً بحضارة الأنباط.