كتيبة مشاة في مصراتة تنضم للجيش الوطني.. وانشقاق سفير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سفير ليبيا في العاصمة الغينية كوناكري، صبري بركة، أمس الخميس، انشقاقه عن حكومة الوفاق بطرابلس، بسبب بيعها ليبيا إلى الاستعمار العثماني، معلناً دعمه للحكومة المؤقتة والجيش الوطني . وقال السفير في بيان : «أضع نفسي تحت سلطة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، وأحيي انتصارات الجيش الوطني الليبي على المتطرفين والخونة، وأختار الانحياز إلى صف الشعب الليبي العظيم، ضد محاولات الاحتلال والاستعمار».

وفي تطور آخر، أعلنت الكتيبة 604 مشاة - سرت، انشقاقها عن قوات حكومة «الوفاق» وانضمامها للجيش الوطني الموجود على تخوم مدينة مصراتة الداعمة للميليشيات. ودعت الكتيبة، في بيان بصفحتها على موقع «فيسبوك»، أهالي مدينة مصراتة عدم تسليم مصير المدينة وأهلها إلى «الحمقى الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية تحت ستار العصبية القبلية». وأشار البيان إلى أن «مصراتة من أكثر المدن خسارة في الأرواح والتجارة والعلاقات بسبب استخدام هؤلاء العملاء لطاقات المدينة في تحقيق أهدافهم الوضيعة تحت الستار القبلي بحجه أنهم لا يريدون لأحد أن يحكم البلاد من غير أهل مصراتة وهم في الحقيقة يقودون المدينة لموت بطيء يوماً بعد يوم».

وأضاف البيان «هم عملاء لدول أجنبية لن يرضوا أن يحكم البلاد أحد إلا من زمرتهم أو أن يجلبوا المستعمر إلى بلادهم، ولهذا كل من وجدوا فيه الكفاءة والقوة لحكم البلاد همشوه أو حاربوه أو شوهوه أوقتلوه، كما فعلوا بعميد بلدية مصراتة». وقال البيان الشديد اللهجة «هؤلاء الزمرة لم ولن يرضوا عن أي رئيس يحكم البلاد منذ عهد مصطفى عبدالجليل إلى يوم الناس هذا، بدليل أنهم أرادوا نزع السراج بالقوة، واليوم يدعون الناس للقتال معه بحجة أنه ولي أمر».

وفي السياق، اعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء احمد المسماري ان الجيش الوطني مستمر في عملياته ضد الجماعات الارهابية في طرابلس. وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي، «إن الجيش الليبي يتقدم بخطى ثابتة في اتجاه الحدود الإدارية لبلدية مصراتة وفي منطقة بوقرين وما حولها في اتجاه الغرب».

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وذكر متحدث عسكري، أن سلاح الجوي شن أكثر من 6 غارات جوية على مواقع الميليشيات بمصراتة.

واوضح المصدر، أن القوات المسلحة الليبية مستمرة في استهداف الميليشيات جواً، وتتقدم وتُبسِط السيطرة على تمركزاتٍ جديدة في كافة المحاور، بدءاً من محاور العاصمة، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراتة.

بدوره، أكد عارف علي النايض، المبعوث الخاص لرئيس الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا عبدالله الثني، أن الجيش الوطني الليبي دخل بالفعل إلى طرابلس، حيث تتمركز قوات حكومة الوفاق الوطني. وأضاف في تصريحات صحفية «قفزة في الدعم الشعبي للجيش الوطني الليبي، منذ التوقيع على الاتفاقية غير الشرعية بين أردوغان والسراج أدت إلى تقدم سريع للجيش الوطني الليبي في سرت وطرابلس نفسها، الجيش الوطني الليبي الآن يوجد في طرابلس، ويتمركز فقط على بعد كيلومترات من مركز المدينة». كما أضاف النايض أن الجيش الوطني الليبي حالياً على بعد «أقل من 100 كيلومتر» من مصراتة.

(وكالات)