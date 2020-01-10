محمد بن راشد: إرثنا شاهد على قيمنا الإنسانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موقع جميرا الأثري الذي اكتشف في عام 1969، حين بدأت بلدية دبي بالتنقيب عن كنوز هذا الموقع الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، أي في الحقبة العباسية، حيث كان يشكل محطة توقف واستراحة للقوافل التجارية العابرة بين العراق وسلطنة عمان، ومنها إلى الهند وجمهورية الصين.

وتوقف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في مستهل زيارته للموقع في مبنى الزوار «المتحف» الذي يضمّ بين جنباته صوراً ومنحوتات وفخاريات وعملات معدنية، اكتشفت في الموقع. وتعرف سموّه ومرافقوه، من مهرا سيف المنصوري، منقبة الآثار في بلدية دبي، إلى تاريخ كل قطعة آثار عثر عليها، وأهميتها من حيث التعريف بتاريخ الموقع وأسراره ومكنوناته، وأهمية المنطقة للقوافل التجارية في ذلك العصر.

وتجوّل سموّه في أرجاء الموقع الذي تصل مساحته إلى نحو ثمانين ألف متر مربع، وشاهد أطلال المباني التي كانت تستخدم مساكن واستراحات، وعددها ثمانية، معظمها - باستثناء مبنى المسجد - منتظمة في شكلها الهندسي الملحق بها غرف صغيرة مستطيلة الشكل، وفناء مفتوح يحوي تنوراً عائلياً ومركزاً للأنشطة، كالخبز والطحن والطهي. والمباني كلها مشيدة بالأحجار الرملية ومثبتة بالجص ومطلية به أيضاً من الداخل والخارج.

والمباني تضم واحداً للسكن ومساحته 480 متراً مربعاً، وهو على شكل مستطيل وبني على مرحلتين ومزين ببرجين دائريين.

والمبنى الثاني «السوق» الذي كان له دور رئيسي في المجتمع، وتشهد بقايا مبناه على تطور مدينة دبي ودورها مركزاً تجارياً في المنطقة. ويتميز التصميم الداخلي للسوق بممشى يفصل بين المبنيين الرئيسيين، وكل مبنى يضمّ متاجر صغيرة وغرفة للتخزين.

أما المبنى الثالث فهو منزل نموذجي وشيّد على مساحة من الأرض تقدر ب 103 أمتار، ويتكون من خمس غرف وفناء مكشوف، وفيه ثلاثة أفران للخبز والطهي، وزوايا المنزل مدعومة بأبراج دائرية صغيرة بتصميم معروف لتلك الحقبة الزمنية.

وكذا المبنى الرابع، فهو منزل سكني تصل مساحته إلى 120 متراً مربعاً، ويضم خمس غرف وفناء خارجياً متعدد الأغراض وتنوراً، وله ثلاثة مداخل، ومشيد على أساسات مبنية من أحجار مختلفة وبني على مرحلتين.

ومن المباني الثمانية «الخان»، وهو من أكبر المباني وأجملها في الموقع، ويمتد على مساحة تقدر بكيلو متر مربع، ويعكس التصميم التقليدي لعمارة العصر العباسي، ويعدّ ملتقى للتجار والمسافرين للراحة والاسترخاء من عناء السفر. وللمبنى فناء مركزي مفتوح ومحاط بغرف سكنية، وله مدخلان رئيسيان على الجانبين الشرقي والغربي.

وهناك أيضاً مبنى كبير للسكن ويعدّ أجمل مبنى سكني مشيد على الطراز الإسلامي، مثل الأقواس والأعمدة والواجهات الجصية ذات الزخارف الهندسية. ويتكون المنزل من مبنيين منفصلين، يصل بينهما فناء مفتوح، ولكل مبنى مدخل منفصل.

وبالنسبة لمبنى المسجد، فهو مختلف في تصميمه عن بقية مباني الموقع، فهو على شكل مربع مساحته 49 متراً مربعاً، وفيه محراب في جدار القبلة، فضلاً عن نقوش جدارية تشير إلى سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وتؤكد أنه المسجد الرئيسي الكبير في المنطقة، وكان جامعاً للمصلين منذ ألف عام.

والمبنى الثامن مستطيل الشكل، وطوله يزيد على تسعة أمتار، وعرضه تسعة أمتار أيضاً، ويتكون من ست غرف، وله أربعة مداخل. وهو مبني على أرض رملية من دون أساسات متينة تحميه من الانهيار، ويبلغ سمك الجدار 40 سم.

وأبدى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، إعجابه واعتزازه بتاريخ بلادنا وحضارتها، والموقع الاستراتيجي الذي تحتله دولة الإمارات عموماً، ومدينة دبي على وجه الخصوص، على خارطة العالم قديماً وحديثاً.

وقال سموّه، وهو يشاهد عمليات التنقيب التي يقوم بها منقبون ومنقبات للآثار من شباب الوطن «أنا سعيد بكم يا شباب، وفخور بما تقومون به من أعمال صعبة ودقيقة، تحتاج إلى صبر ومهارة في العمل، بحثاً عن سيرة الأجداد والآباء المتجذرة في هذه الأرض المعطاء، وتوثيق التاريخ الخالد لمنطقتنا، والتمسك بهويتنا العربية الأصيلة، وربط ماضينا المشرّف بحاضرنا المؤمل الذي تأصل في الأرض، وصولاً إلى تحقيق المستقبل المأمول».

وأضاف «نحن نبحث في الماضي لنستكشف كنوزه ومكنوناته، ونحيي التراث لإحياء ذاكرة شعبنا ونحافظ عليه من الاندثار، ليبقى شاهداً على ماضينا وقيمنا الإنسانية والمعرفية، ويستنهض طاقات شبابنا وأفكارهم وإبداعاتهم، وتوظيفها في خدمة الوطن، وإعلاء رايته وتعميق روح الانتماء الوطني لدى الشباب والأجيال المتعاقبة».

وأثنى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في ختام جولته في أرض الموقع الذي يُعدّ من أهم المواقع الإسلامية التي اكتشفت حتى الآن في المنطقة وأكبرها، ويعكس فن العمارة العباسية، كما يعكس الرخاء والازدهار النسبي لسكان الموقع في تلك الفترة - على جهود فريق عمل بلدية دبي، ومثابرتهم في التنقيب عن كل ما يصلنا بالماضي العريق، وإبرازه شاهداً على حضارة المنطقة وعراقة شعبها وأصالته وإنسانيته.

ووجه سموّه، المعنيين في دائرتي بلدية دبي والسياحة والتسويق التجاري، بفتح أبواب الموقع أمام السياح والزوار والمواطنين، خاصة تلاميذ المدارس للتعرف إلى حضارة شعب عمرها آلاف السنوات.

رافق سموّه في الجولة، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام، ومحمد أحمد المر، رئيس مجلس أمناء متحف الاتحاد، وجمال بن حويرب، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، وداوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري، وعدد من المسؤولين. (وام)

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