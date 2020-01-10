الشارقة سابع أسرع مدن العالم بالنمو السكاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حلّت الشارقة في المركز السابع، ضمن أسرع المدن في العالم نمواً بعدد السكان، وفقاً لتصنيف حديث صادر عن مجلة «الإيكونوميست»، استناداً إلى بيانات من الأمم المتحدة.

ووفقاً للتقرير، سجلت الشارقة زيادة بنسبة 32.2% من حيث عدد السكان خلال الفترة بين 2015 و2020.

وتصدرت مدينة «مالابورام» الهندية التصنيف بنمو بلغ 44%، فيما احتلت «كان ثو» الفيتنامية المركز الثاني في القائمة، حيث شهدت زيادة في عدد سكانها بنسبة 36.7%، في حين احتلت «سوتشيان» الصينية المركز الثالث في النو السكاني بنسبة 36.6%.

وقال مارك دويل، المحرر في «الإيكونوميست»: تم تجميع القائمة على أساس البيانات التي قدمتها شعبة التعداد السكاني التابعة للأمم المتحدة، وتشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون شخص على الأقل في عام 2015.