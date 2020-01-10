حمدان بن محمد يضع آخر توقيع على «مسبار الأمل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس «مركز محمد بن راشد للفضاء»، والمشرف العام على مشروع «مسبار الأمل»، أن المسبار يمثل رسالة تدعو إلى التفاؤل بمستقبل أفضل، يصنعه أبناء الإمارات الذين يقدمون نموذجاً ملهماً في تحدي المستحيل، وتحقيق الإنجازات لخير المجتمع في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

جاء ذلك، لدى لقاء سموّه عدداً من أعضاء فريق مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ «مسبار الأمل»، خلال توقيع سموّه على القطعة الأخيرة في المسبار التي تحمل توقيع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتزين بعبارة: «قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد: إن مشروع مسبار الأمل يترجم جهود دولة الإمارات في الاهتمام بالإنسان، وتمكينه بالعلم والمعرفة والخبرات اللازمة؛ لبناء الحاضر وصناعة المستقبل. مشيراً سموّه إلى أن بنات وأبناء الإمارات قادرون على المشاركة الفاعلة في تطوير المعرفة البشرية، وتوظيف العلوم والأبحاث في خدمة الحضارة الإنسانية، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها في جميع المجالات.

واطلع سموّه من أعضاء فريق «مسبار الأمل»، على المراحل والتجهيزات التي وصل إليها، ومستوى جاهزيته لتحمّل بيئة الفضاء والاستعداد لتنفيذ المهمة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأشاد سموّه بجهود فريق عمل المسبار، من الكفاءات والكوادر البشرية المواطنة، في تطوير المشروع، وإنجاز مختلف مراحله بأعلى معايير الكفاءة والجودة. داعياً شباب الإمارات والعالم العربي إلى مواصلة مسيرتهم العلمية، وبذل المزيد من الجهود؛ لتعزيز خبراتهم ومعارفهم، ليشاركوا بدور إيجابي في صناعة مستقبل الحضارة الإنسانية، والارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، القائمة على المعرفة والابتكار.

وضم وفد فريق المسبار الذي استقبله سموّ الشيخ حمدان بن محمد، بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس وكالة الإمارات للفضاء، وسارة الأميري، وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، قائدة الفريق العلمي للمشروع، ويوسف الشيباني، المدير العام ل«مركز محمد بن راشد للفضاء»، ومسؤولين في وكالة الإمارات للفضاء، عدداً من أبرز الخبرات الوطنية الشابة، هم: عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وسهيل المهيري، نائب مدير المشروع، وقائد الفريق المسؤول عن تطوير المسبار، ومحسن العوضي، قائد فريق هندسة الأنظمة الفضائية، وعمر الشحي، قائد اختبارات المسبار، وعائشة شرفي، مهندسة نظام الدفع الذي يزود المسبار بالوقود؛ لدخول مدار المريخ، وحصة حسين، مهندسة نظام التحكم بالمسبار، وفاطمة لوتاه، الباحثة العلمية ضمن فريق تطوير الأجهزة العلمية للمسبار.

ويشرف المهيري، على ثمانية أنظمة؛ هي: الطاقة، والدفع، والتحكم والأوامر، والميكانيكي، والحراري، والملاحي، والاتصالات، والبرمجة، فضلاً عن مهامه في هندسة الأنظمة وتركيبها وتجميعها، ومتابعة جاهزية كل نظام للعمل في المركبة الفضائية. وهو حاصل على بكالوريوس هندسة الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وماجستير هندسة طيران - أنظمة فضائية من KAIST في كوريا الجنوبية.

ويشرف العوضي، الحاصل على ماجستير هندسة الفضاء من جامعة كولورادوا بولدر، على متطلبات المهمة، ويتأكد من إنجاز التصاميم بما يحقق هدف المشروع العلمي، ويتولى مسؤولية التأكد من إمكانية تواصل المحطة الأرضية مع مسبار الأمل، والتأكد من تحقيق المسبار للمدار المناسب؛ لتنفيذ الدراسات على كوكب المريخ.

أما عمر الشحي، فهو المسؤول عن دمج الأنظمة المختلفة والأجهزة العلمية، لتكوين مجسم المسبار النهائي، واختبارها في بيئات مختلفة تحاكي المراحل التي سيمر بها المسبار في بيئة الفضاء؛ للتأكد من جاهزية المسبار. وتعمل عائشة شرفي، على نظام الدفع الذي يزود المسبار بالوقود اللازم لدخول مداره حول المريخ، بعد انفصاله عن الصاروخ، وتعدّ أول مهندسة إماراتية تعمل في هذا المجال.

أما حصة حسين، فتعمل مهندسة لنظم التحكم ومعالجة البيانات بالمسبار، وهو النظام الرئيسي على متن المسبار الذي يعمل على متابعة جميع مهامه وصحته، وهي حاصلة على بكالوريوس وماجستير في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويتركز عمل فاطمة لوتاه، على دراسة حالة الأوكسجين وأول أكسيد الكربون في الغلاف العلوي لكوكب المريخ، وهي متخصصة في جهاز مطياف الأشعة الفوق البنفسجية، وحصلت على البكالوريوس علوم الهندسة الكيميائية، والماجستير في الإدارة الهندسية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويدير مشروع استكشاف المريخ، فريق إماراتي من سبعة أقسام، يتكون من 150 مهندساً وباحثاً، وسينطلق مسبار الأمل في مهمته في يوليو/تموز المقبل، ليصل إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامناً مع مرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات، في رحلة سيقطع خلالها أكثر من 600 مليون كيلومتر. (وام)