شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية عالمية لاكتشاف المواهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أبرمت «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» اتفاقية مع مؤسسة ريال مدريد الإسبانية لتأسيس وإدارة 10 أكاديميات غير ربحية لكرة القدم في 4 دول، هي جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و المملكة المغربية، وجمهورية أوزبكستان، بهدف اختيار 4500 شاب وشابة على مدى ثلاث سنوات من فئة الناشئين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و17 سنة للانضمام إلى الأكاديميات غير الربحية، وتدريبهم على يد مدربين مؤهلين ومعتمدين من النادي الإسباني الشهير.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في دبي، محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعن نادي ريال مدريد إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية والدولية في النادي يرافقه إنييجو أرينيياس، المسؤول عن المشاريع الاجتماعية الرياضية في مؤسسة ريال مدريد في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نبارك توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة ريال مدريد العريقة.. الرياضة لغة عالمية يفهمها الجميع في كل أرجاء الدنيا، ومنطقتنا زاخرة بالمواهب الكروية القادرة، التي يمكن أن تبهر العالم إذا توفر لها الإعداد والتدرب الجيد».

وأضاف سموه: «الرياضة أداة مؤثرة من أدوات صناعة الأمل وغرس ثقافته في نفوس النشء والشباب.. هدفنا تمكين المواهب الكروية ليصبحوا نجوماً في بلدانهم والعالم.. ورسالتنا ملخصها لا يوجد مستحيل طالما هناك أشخاص لديهم إرادة ويرغبون في تغيير واقعهم إلى الأفضل».

وتقضي الاتفاقية بأن تدير مؤسسة ريال مدريد هذه الأكاديميات العشر غير الربحية على مرحلتين، في مناطق محددة من الدول الأربع، لتخريج 4500 لاعب ناشئ خلال 3 سنوات.

وستبادر «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في المرحلة الأولى التي تنطلق خلال يناير/‏ كانون الثاني 2020 بتشغيل 5 أكاديميات بالتعاون مع مؤسسة ريال مدريد، في مدينتي طنجة، وبن جرير في المغرب، ومدينة الإسكندرية في مصر، ومدينة الفحيص في الأردن، إلى جانب مشروع مشترك بين مخيمي البقعة وإربد، في حين تشمل المرحلة الثانية تأسيس أكاديميتين في مصر، وأكاديميتين في أوزبكستان، وأكاديمية واحدة في المخيم الإماراتي الأردني «مريجيب الفهود» التابع للهلال الأحمر الإماراتي.

وأكدت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن توقيع اتفاقية إنشاء الأكاديميات الرياضية العشر غير الربحية مع مؤسسة ريال مدريد يأتي استكمالاً لمساعي «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الرامية إلى صناعة التغيير الإيجابي في العالم العربي، عبر إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومنظمات عالمية لتنفيذ خطط وبرامج فاعلة تحشد كل الموارد والإمكانات للنهوض بواقع المجتمعات في المنطقة والعالم، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي لا تعترف بالمستحيل، وترى في التحديات فرصاً للنهوض والارتقاء بواقع الحياة عبر تمكين الشباب وصقل قدراتهم بالعلم والمعرفة والتدريب والمتابعة.

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وقالت: من خلال مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نسعى إلى غرس ثقافة التفاؤل والإيجابية لدى الشباب، وفتح نوافذ أمل لأصحاب المواهب الذين يتطلعون إلى بناء واقع أفضل لمجتمعاتهم.

وأضافت: أثبتت التجربة أن نجوم كرة القدم العرب الذين أتيحت لهم الفرصة للانضمام إلى فرق عالمية أصبحوا خير سفراء لمنطقتنا إلى العالم، ولهذا نسعى من خلال الاتفاقية مع مؤسسة ريال مدريد إلى مأسسة هذه التجربة وتعميمها، وإتاحة الفرصة بشكل علمي ممنهج.

من جهته، قال إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية والدولية في نادي ريال مدريد: هناك توافق كبير في الأهداف المشتركة بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة ريال مدريد، من خلال السعي إلى تسخير القيم الكامنة في الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، لخدمة المجتمعات، باعتبار الرياضة أداة تربوية قادرة على إحداث الفارق والمساهمة في التنمية الشاملة للمجتمعات.

وأكد ان ريال مدريد يسعى إلى ترسيخ دوره المجتمعي بشكل فاعل وتنفيذ أهدافه ذات الطبيعة الإنسانية والثقافية.

تعد هذه الاتفاقية استكمالاً لجهود مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الرامية إلى تزويد المجتمعات بالإمكانيات والأدوات الضرورية لتطورها وازدهارها وتأهيل الشباب والنشء وتمكينهم من صقل مهاراتهم ومواهبهم بما يعود بالنفع على مجتمعاتهم وبلدانهم، وذلك ضمن محور تمكين المجتمعات، الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لعمل المؤسسة.

و تسعى الاتفاقية إلى تحقيق أهداف المؤسسة في زرع الأمل في نفوس الشباب والنشء في العالم العربي بعيداً عن التعصب والتطرف ومحاولات اجتذاب هذه الفئات لتبني أفكار متطرفة وهدامة.

كان حجم الإنفاق في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية قد بلغ نحو 126 مليون درهم في العام 2018، على المبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بمحور تمكين المجتمعات ويستفيد أكثر من 3.2 مليون شخص حول العالم من مشاريعها وبرامجها ضمن هذا المحور.