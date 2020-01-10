طقس اليوم غير مستقر وممطر على أغلب مناطق الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الجمعة غير مستقر وممطر على أغلب مناطق الدولة، وتكون الأمطار مختلفة الشدة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً تعمل على جريان الأودية، والرياح جنوبية تتحول إلى شمالية غربية صباح السبت، معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 35 إلى 45 تصل إلى 70 كم/‏س مع السحب، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى استمرار سقوط الأمطار يوم السبت خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والداخلية، وتقل السحب تدريجياً مع المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 35 إلى 50 تصل إلى 60 كم/‏س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن طقس يوم الأحد، توقع المركز أن تخف حدة الحالة الجوية بوجه عام ويكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويحتمل سقوط بعض المياه المتجمدة أو الثلوج على قمم الجبال، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، وسرعتها من 30 إلى 45 تصل إلى 55 كم/‏س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

من جانب آخر، نفذ المركز الوطني للأرصاد، 247 طلعة جوية لتلقيح السحب المعروفة باسم «الاستمطار» على مناطق متفرقة من الدولة، بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات لكل طلعة، لتحفيز السحب على سقوط كميات أكبر من الأمطار خلال العام الماضي 2019.

وسجل المركز أعلى درجة حرارة خلال شهر يونيو/‏حزيران الماضي 51.8 درجة مئوية في مزيرعة، كما سجل في جبل جيس أقل درجة حرارة يوم 2 مارس/‏آذار، فيما سجل جبل حفيت أعلى سرعة رياح 91.4 كم في الساعة يوم 26 مارس/‏آذار و13 إبريل/‏نيسان 2019، وسجلت مطارات الدولة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار لأقل من 2000 متر في 47 يوماً خلال العام الماضي.

وعلى المستوى الإقليمي شهد بحر العرب تكون 4 أعاصير مختلفة القوة «فايو وهيكا وكيار ومها»، خلال 2019 ويعتبر ذلك نادر الحدوث.

وقد تساقطت أمطار الخير، أمس، على مناطق متفرقة من الدولة، وفي أبوظبي كانت الأمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد، وسقطت أمطار كذلك على مدينة العين.

وسقط البرد بكثافة على مناطق الرويس والغويفات والظفرة.

وكانت الأمطار خفيفة على دبي والفجيرة وخورفكان وحتا ومسافي الفجيرة والذيد بالشارقة وأم القيوين، ورأس الخيمة.