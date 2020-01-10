نصـف نهائي مثيـر لكأس الخليج العربي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

تتحدد اليوم هوية المتأهلين إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الخليج العربي، حين تقام مباراتا الدور نصف النهائي، وهي من العيار الثقيل، بين أربعة فرق سبق لها التتويج باللقب.

تجمع المباراة الأولى بين الجزيرة وضيفه شباب الأهلي، في الوقت الذي يستقبل العين ضيفه النصر.

ويأمل الرباعي في حجز مقعد في المباراة النهائية، والاقتراب خطوة من التتويج بأول ألقاب الموسم الحالي، رغم إقامة المواجهات في ظل غياب لاعبي منتخبنا الأولمبي الذي يخوض غمار نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويبحث فريقا الجزيرة وشباب الأهلي عن ضمان التأهل الى المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، حين يلتقيان على أرض ملعب محمد بن زايد في السادسة والربع مساء اليوم.

ويريد شباب الأهلي الضيف استكمال رحلته في الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، وضمان بلوغ النهائي في رحلة تحقيق موسم تاريخي عبر الصراع على الألقاب المحلية الثلاثة.

ويدرك شباب الأهلي الذي يتربع على صدارة دوري الخليج العربي، أنه بحاجة ماسة إلى عبور آمن نحو النهائي، مستفيداً من حالة التوهج التي يعيشها في الأسابيع الأخيرة، وسط رغبة في البحث عن ضمان التتويج باللقب الأول هذا الموسم، بعدما كان قد خسر كأس السوبر في مستهل الموسم أمام الشارقة.

ويمتلك شباب الأهلي كل مقومات التأهل، قياساً إلى الأسماء التي تزخر بها تشكيلته.

في المقابل ،لن يرضى الجزيرة تفويت فرصة بلوغ المباراة النهائية، رفم غياب 8 عناصر من تشكيلته وهم علي خصيف وخلفان مبارك وسلطان الغافري بسبب الإصابة، ومعهم الخماسي الأولمبي عبدالله رمضان وخليفة مبارك ومحمد العطاس وزايد العامري وعبدالرحمن العامري.

موقعة استاد هزاع

يستقبل العين في الثامنة و45 دقيقة مساء اليوم ضيفه النصر في موقعة تقام على استاد هزاع بن زايد يبحث من خلالها كل من«الزعيم» و«العميد» عن نيل بطاقة العبور إلى النهائي.

ويخوض الفريقان لقاء اليوم بعد 3 أسابيع من الموقعة التي جمعتهما على نفس الملعب في الجولة من دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل 2-2، كما تعتبر المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم.

ويخوض «الزعيم» لقاء اليوم تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي حل بديلاً عن الكرواتي ليكو، أملاً في وضع «الزعيم» على سكة النجاح من جديد بعد التعثرات التي تعرض لها منذ بداية الموسم وتسببت في ابتعاده عن صدارة شباب الأهلي في الدوري بفارق 8 نقاط.

ولا يمتلك الزعيم سوى خيار النصر الذي يعبد له الطريق نحو الوصول إلى النهائي الأول له في المسابقة منذ النسخة الأولى حين نال اللقب الأول على حساب الوحدة.

وسيحاول النصر جاهداً ضمان بلوغ النهائي، وعبور الامتحان الصعب من خلال الرهان على تحسن وتطور الفريق تحت قيادة المدير الفني الكرواتي كرونو.