الأرشيف الوطني يحاضر عن التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

واصل الأرشيف الوطني مشاركته في النسخة الثالثة من «ملتقى المواد الدراسية للمعلمين» الذي ينعقد تحت شعار «ملهمون»، بمحاضرتين؛ الأولى «طموح زايد من الصحراء إلى الفضاء» بمجمع زايد التعليمي في الشارقة، والثانية «الإمارات وطن التسامح» في مركز تدريب العين.

وركز المحاضر محمد إسماعيل أحمد اختصاصي برامج تعليمية في محاضرة «الإمارات وطن التسامح» على التسامح كفضيلة وقيمة إنسانية، لا يمكن تحديدها بزمن معين وعرف التسامح، وقيمه وخصائصه، ومحاوره واهتمام التعليم بتعزيز فضيلة التسامح لدى الأجيال، واهتمام المجتمع الإماراتي بالتسامح، ومحاوره في فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومبادرات الدولة بشأنه، وتحدث عن وثيقة الأخوة الإنسانية، وعن ثمار التسامح في الإمارات، وتوقف مطولاً مع فقرة خاصة بالأرشيف الوطني والتسامح.

وفي المحاضرة الثانية «طموح زايد من الصحراء إلى الفضاء».. أشار المحاضر محمد إسماعيل أحمد إلى أن رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء حاملاً معه آمال وطموحات وطن يمضي قدماً برؤية قيادته وعزيمة شبابه لتحقيق الإنجازات وتبوؤ مقعد الريادة العالمية في المجالات كافة.. تعكس رؤية القيادة وطموح القائد المؤسس الذي استقبل في عام 1976 وفد وكالة «ناسا» بعد مهمة «أبولو» التاريخية التي قادت الإنسان إلى سطح القمر.. مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بعلوم الفضاء والفلك ليس وليد اللحظة، فقد كان ذلك اللقاء حافزاً لتوجيه اهتمام الإمارات بالفضاء منذ ثلاثة عقود.

وقدم المحاضر للمشاركين في ملتقى المواد الدراسية للمعلمين تعريفاً بالموقع الإلكتروني للأرشيف الرقمي للخليج العربي، الذي أنشئ على شبكة الإنترنت لعرض المواد التاريخية والثقافية التي تحكي قصة التاريخ الموثق للخليج العربي.

وأشار إلى أن هذا الموقع يوفر مواد رقمية توثق الأحداث التاريخية، وتراجم الشخصيات، والمذكرات، والمخطوطات، والصور، والمراسلات الرسمية، وهو متاح لعامة الناس بالمجان، ويحتوي على مئات آلاف الوثائق والصور التاريخية والوسائط المتعددة ذات القيمة التاريخية والثقافية المتعلقة بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.