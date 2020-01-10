شكرا لقرائتكم خبر عن مكاشفات الروح في الأمسية الرابعة للمهرجان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت مساء أمس الأول في قصر الثقافة بالشارقة فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، بجلسة مميّزة شارك فيها مجموعة من المبدعين العرب زوار الإمارات المحمّلين بغيومٍ من مطر القصائد والحنين، وهم: عارف الساعدي من العراق وإبراهيم حلوش «السعودية»، وشيخة المطيري «الإمارات» ورشا زقيزق «مصر» وحكمة شافي الأسعد «سوريا» وعبد العزيز المشاري من الكويت. وحضرها الشاعر محمد البريكي مدير المهرجان، وجمهور لافت، وقدمها الإعلامي السوداني عصام عبد السلام.

افتتحت القراءات شيخة المطيري، بمرورها العذب الذي أضاء المكان أيضاً، بنصوصها التي امتدت مثل إيقاعات موسيقية فوق سلالم الشعر، ومنها قصيدة «خارج الحب» التي توالت في مجموعة من المشاهد المحمّلة بصور إبداعية عالية، تأرجحت بين مركزية الذات وشجن العالم حولها، ومن أبياتها:

لِلْعابرينَ ولي للنّاسِ للوَطنِ

ولِلْخَرائط تَحْكي غُصّةَ المُدُنِ

ولِلشّتاتِ وللْجَرْحى ومَنْ نَزفوا

أحْلامَهُمْ كَيْ تُصانَ الأرْضُ بالكَفَنِ

ولِلْقَصيدةِ إذ تَأتي بقافيَةٍ

عَرْجاءَ شوَّهَها ما كانَ منْ فِتَنِ

لِلْبَحْرِ لِلْمَوْجِ لِلْشُّطآنِ شارِدةً

أذهانُها وهي تَنْسى مَوْعِدَ السُّفُنِ

يجيءُ كُلّي بِبَعْضِ الشِّعْرِ أسْئلةً

مِنْ أيِّ خاصِرَةٍ يا أنْتَ تَطْعَنُني

تلاها عبد العزيز المشاري، الذي قدم باقة من ورد وشعر للجمهور، ونشر عطراً رقيقاً على الحاضرين بإبداعه، ومما ألقاه قصيدة «حاء» التي كانت بمثابة رحلة روحية وفلسفية في أعماق بحار الرؤى الشعرية، وجاء فيها:

لا بُدَّ أنْ تجدَ الحياةَ لتَتْبعَكْ

كالحُبِّ توجِدهُ لديكَ ليصنَعكْ

ما ذنْبُ طفلٍ فيك، تحمِلُ عينُه

من بعْدِ فَرْحَتها، أساكَ وأدْمُعَكْ؟

أرجعْ زمانك.. عُدْ لطفلكَ مرّةً

وارجِعْ لعُمْرك فيه حتّى يُبْدعكْ

إنْ كُنْتَ ليلاً كانَ ثوبُك أنْجماً

أوْ كُنْتَ صُبْحاً تشرقُ الدُّنيا معك

لا فرقَ بَيْنَ الصُّبْحِ أو بَيْنَ المَسا

إلا بعقلكَ إذْ هداك ليخدعَكْ

أما إبراهيم حلوش، فاختار أن يعزف على أوتار قصائده أعذب ألحان الشعر، بمجموعة من النصوص التي دارت في فلكها تجليات إبداعية مضيئة، ومنها «حُلمٌ تَنْحتُه المُوْسِيْقى»، ألقى فيه شعاعاً من الضوء فوق أعماق الذات الشاعرة، ليفتح نوافذ رؤيتها للحياة، ومما قاله فيها:

بَعِيْداً عَنِ الأضْوَاءِ.. يَنْحِتُ حُلْمَهُ

ويَنْسِجُ فِي قَلْبِ القَنَادِيْلِ وَهْمَهُ

وَحِيْداً.. يَصُبُّ الشَّمْسَ فَوْقَ ظَلامِهِ

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ويَقْطِفُ مِنْ أُفْقِ المجَازَاتِ نَجْمَهُ

تَمُرُّ عَلَيْه الأرضُ.. ثَكْلى كَفِيْفَةً

فَتُبْصِر فِيْ أفْيَاءِ عَيْنَيْهِ ضَيْمَهُ

بدوره قدم شافي الأسعد قصائد مضيئة، استعرضت رؤاه المحمّلة بتعبه وفلسفته وأحلامه، وجاءت قصيدته «تلويحة الخريف»، كلوحة شفّافةً حالمةً من ألوان الإبداع، ومما قال فيها:

تَهْجُرينَ الخريفَ في كلِّ عمْرٍ..

لو تقولينَ للطريق: سلاما

لشَممْنا وَرْدَ الكلام عليها

واتَّخذْناها مَلجأً لليتامى

أنتِ سَعْفُ النخيل فوقَ فراتٍ

غائرِ الماءِ لو ضَحِكْتِ لدامَا

نحْلُ عينيكِ هادئٌ إنْ وخَزْنا

نَحلةً حُقَّ أنْ نموتَ انتقاما

نحنُ أَدرى بما جَنَينا على «تشرينَ»

يوماً فلن نقولَ: علامَا؟

وواصلت رشا زقيزق، تسجيل حضور النصّ المؤنث على منصة الأمسية، فقدمت مجموعة من قصائدها الشفيفة التي انسابت محمّلة بألق إبداعيّ شفيف، انعكست فيه مكاشفات الروح للروح، ومن نصوصها «يخطّ سرابه» التي تؤكد فيها انعكاس هذا العمق بشجن شاعري رقيق؛ ومن أبياتها:

يقشِّرُ جُرْحَ الأفولِ / ويَنْجو منَ المَوْتِ للمَوْتِ / عَيْنٌ تُهاجرُ سِرّاً خجولاً / ولِلْعشقِ بَوحٌ لقلبٍ أصابَهْ / تساءَل: يا.. كيفَ أهدرتُ دمعي / وأثخنتُ قلبي بتلكَ الكآبَةْ؟!/ لماذا تُصِرُّ الحكاياتُ تَمْشي / على هُدْبِ آهي / لِتَغْتالني في هَجير التَّماهي؟! / أنا العارفُ الميتُ / من زارَ تِيهي، ومن ألهمَ الليلَ / فَضَّ انتحابَهْ.

اختُتمت الأمسية بقراءات لعارف الساعدي الذي خطف الأسماع بإلقائه الهادر الذي وشّح مجموعة من قصائده المتماهية في أبجديات الذات والحب والأرض، ومنها قصيدة «سيرة ذاتية لعاشق متقاعد»، عكست أبياتها التماعات الشجن العراقي، وانسابت أبياتها انسياب دجلة والفرات، على امتداد شواطئ الشعر والإبداع، تلك الشواطئ العطشى دائماً للتجديد في المعنى والصور، وجاء فيها:

بنا منَ الحزْنِ ما يكْفي لِنَتفقَّا

لكَ البِحارُ، ولي أنْ أشْرَحَ الغَرَقا

أنا المُعلَّقُ في عَيْنَيْكَ، خُذْ مُقَلي

لكي تنامَ، وخُذْ قَلْبي لتَحْتَرقا

وخُذْ هوائي، أنا المنفيُّ في رِئةٍ

مَخنوقةٍ، قبَّلتْ كَفَّ الذي خَنَقا

فبي سؤالُك، بي مَنْفاك، بي طُرُقٌ

لا تَنْتَهي، وضَبابٌ بَعْدُ ما خُلقا

متى تُصدّقُ أنَّي مُرْبَكٌ، وعلى

فمي منَ الليل ما يُشْجي إذا نَطَقا

وفي الختام وقّع الشاعر الدكتور أبوعبيدة ديوان «صوت الجدران»، ليكون بذلك مسكاً سيبقى عطره منتشراً على أثر الشعر في سماء الشارقة.