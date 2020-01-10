«كهرباء دبي» تكرّم 15 من موظفاتها بـ«سوار التسامح»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كرم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 15 موظفة من موظفات الهيئة اللواتي شاركن في مبادرات تطوعية خارجية. وقدّم للمكرّمات «سوار التسامح» الذهبي، تقديراً لجهودهن في نشر قيمة التسامح بين المجتمعات، ومبادرتهنّ التطوعية لتقديم يد العون خارج حدود الدولة.

وشاركت موظفات الهيئة المكرّمات في مشاريع وبعثات تطوعية خارجية نظمتها مؤسسة «سقيا الإمارات»، ومؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، تحت مظلة مؤسسة»مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية«، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتنفيذ مشاريع تنموية وتشغيلية مستدامة. وشملت الرحلات بلداناً عدة، هي: أوغندا ومصر وطاجكستان والصين وبنجلاديش وأوغندا ومالي والأمازون.

وعبّر الطاير عن فخره بالموظفات اللواتي مثلن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي والهيئة خير تمثيل، وأضاف:»نحصد اليوم ثمار البذور الصالحة التي زرعها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلب المجتمع الإماراتي والعالم، وحرصه، رحمه الله، على مشاركة المرأة في التنمية وبناء المجتمع. وعلى نهج زايد، تسير قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز المكتسبات والإنجازات. كما تحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، على تقديم كل الدعم اللازم لتظل المرأة الإماراتية رمز المرأة الوطنية الفاعلة التي تتحلى بأنبل الصفات الحميدة من صبر واحتواء ومحبة وقدرة على العطاء، وغرس قيم التسامح والوفاء والانفتاح في أبنائهان وأفراد مجتمعها».

من جانبها، أكدت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، أن اللجنة لا تتوانى عن إيلاء موظفات الهيئة كل الاهتمام والدعم اللازمين ليكنّ مساهمات فاعلات في بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.

وعبّرت الموظفات المكرّمات عن سعادتهن بالتقدير الكبير الذي تلقاه جهودهن من قبل القيادة العليا في الهيئة والموظفين.