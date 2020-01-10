«بيئة أبوظبي» تطالب بالإبلاغ عن صغار سلاحف منقار الصقر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

طالبت هيئة البيئة في أبوظبي محبي الحياة الفطرية، بالإبلاغ عن وجود أي من صغار سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض، في حال العثور عليها على شواطئ أبوظبي؛ إذ تظهر عادة في فصل الشتاء، داعية إلى عدم تنظيفها خوفاً من إلحاق الضرر بها، والاتصال بالرقم 800555.

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تنفذ الهيئة مسحاً مستمراً لمواقع تعشيش سلاحف منقار الصقر، في خمس جزر في الإمارة، بما يساعد في رصد أعداد السلاحف من هذا النوع، ومراقبة من يعود منها إلى سواحل الإمارة للتعشيش ووضع بيضها من جديد؛ إذ يتم وضع أجهزة لتتبع عدد منها؛ نظراً لأنها في حالة انخفاض مستمر.

وأظهرت المسوحات التي أجرتها الهيئة مؤخراً، وجود 152 عشاً منفصلاً، وتم جمع البيانات عن بيئة التعشيش؛ لتقييم حالة شواطئ التعشيش وصحة إناث سلاحف منقار الصقر، كما شملت البيانات حجم وشكل السلاحف التي تعشش وفترة التعشيش، وحجم ونجاح حضانة البيض؛ إذ تجري الهيئة المسوحات سنوياً منذ 15 عاماً وتبدأ في مارس/‏آذار مع بداية موسم التعشيش، وتنتهي مع بدء موسم التفقيس في أغسطس/‏آب من كل عام؛ للتحقق من مدى ملاءمة بيئة وشواطئ الإمارة لتعشيش السلاحف ومراقبة صحتها، فيما بيّنت المسوحات أن عدد البيض الذي يفقس أثناء موسم التعشيش يشكل ما نسبته 65% من العدد الإجمالي في كل عش، والذي يصل إلى 120 بيضة.

وأشارت الهيئة إلى أن معظم سلاحف منقار الصقر التي تعشش على سواحل الإمارة تبقى في محيط مياه الخليج العربي، وتعود سنوياً للتعشيش على سواحل الإمارة، وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه السلاحف في التعلق بشباك الصيد المهجورة، والارتطام بالقوارب، وفقدان الموائل؛ نتيجة للأنشطة الإنشائية والتطويرية للشواطئ. وأكدت أن سلاحف منقار الصقر تلعب دوراً مهماً في صحة النظام البيئي البحري، وتعد مؤشراً لجودة مياه البحر، وصحة الموائل مثل أعشاب البحر والشعاب المرجانية.