«هلال الشارقة» يعالج 44579 مريضاً خلال 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مركز الهلال الأحمر الطبي في الشارقة خدماته الطبية والعلاجية والاستشارات الطبية لنحو 44 ألفاً، و579 مريضاً، مع انتهاء العام الماضي 2019، ليرفع بذلك عدد المستفيدين من خدماته الطبية المجانية منذ تأسيسه في الربع الأخير من العام 2008 إلى نهاية ديسمبر/‏ كانون الأول 2019 نحو 391 ألفاً، و803 مرضى.

وقال عبد الله غانم المهيري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في إمارة الشارقة: «نحن سعداء بالدور لكبير الذي يبذله مركز الهلال الأحمر الطبي في تقديم خدماته المجانية لشرائح واسعة من المستفيدين، منطلقين في ذلك من توجيهات قيادتنا الرشيدة في تقديم خدمات صحية لذوي الدخل المحدود، والتقليل من معاناة المرضى وآلامهم، إضافة إلى نشر فكرة التطوع في المجتمع تعبيراً عن تقدير الإنسانية، وانسجاماً مع الدعم اللامحدود الذي توفره دولتنا العزيزة لحياة كريمة وآمنة للجميع».

وتوفر صيدلية مركز الهلال الأحمر الطبي بالشارقة، أدوية لنحو 1500 مريض شهرياً.