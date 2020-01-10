تجاهل إنقاذ صور زعماء كوريا الشمالية «جريمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

يحقق ضباط من وزارة أمن الدولة في كوريا الشمالية، مع أم هرعت لإنقاذ طفليها من حريق ضخم نشب في منزلها، بدلاً من إنقاذ صور للزعيمين كيم إيل سونج، وكيم جونج إيل. ومن المنتظر توجيه تهم إليها تتعلق بجرائم سياسية، ويتوقع أن تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة.

اندلع الحريق ليلاً في منزل إحدى العائلات في محافظة أونسونج، بمقاطعة هامجيونج، وبعد استيقاظ الأم على رائحة الدخان الشديد، هرعت لإنقاذ طفليها، والفرار بسرعة، بعدما بدأت ألسنة اللهب بالامتداد للأسقف الخشبية التي تساقطت لتزيد من حجم النيران المشتعلة. وعلى الرغم من استيقاظ الجيران على أصوات استغاثتهافإن أحداً منهم لم يستطع المغامرة باقتحام اللهب.

بعد نقل الأم إلى المستشفى، تم عزل طفليها عنها، ومنعها من رؤيتهما، كما لم تحصل على العلاج اللازم لحروقها، بعد خضوعها للتحقيق من ضباط اكتشفوا فشلها في حمل صور الزعيمين معها قبل مغادرتها المنزل المحترق. وبحسب القوانين في كوريا الشمالية، يعرض كل منزل صوراً للزعيمين كيم إيل سونج، وكيم جونج إيل، ويُرسل مفتشون للتأكد من حصولها على الرعاية الصحيحة، والالتزام بالقواعد المتعلقة بتعليقها، مثل وضعها على الحائط الأكثر بروزاً في غرفة المعيشة، ويطلق عليه «جدار الشرف»، أو«أعلى» حتى لا يصبح أي شخص موجود أعلى منها، كما يجب إبقاؤها نظيفة، وفي حالة رصد أية أتربة عليها يتعرض صاحب المنزل إلى غرامة مالية قاسية، ويصنف إهمالها ب«الجريمة الخطرة».