«جيب لي» تطبيق ذكاء اصطناعي يتحدى البطالة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد

ابتكرت طالبة مواطنة تدرس في كلية الابتكار التقني في جامعة زايد فرع أبوظبي، تطبيقاً يعمل بالذكاء الاصطناعي يجمع أكثر من 10 خدمات في مكان واحد تحت اسم «جيب لي»، تطمح من خلاله لتوظيف العشرات من الأيدي العاطلة عن العمل، ليكون حلاً مؤقتاً لهم لكسب الرزق.

وأوضحت الطالبة مريم علوي، أن فكرة التطبيق جاءت بسبب حاجة المستخدمين إلى تحميل أكثر من تطبيق على الهاتف الذكي للحصول على أكثر من خدمة؛ الأمر الذي يشغل حيزاً من ذاكرة الجهاز ويُضعف جودته، مؤكدة أن الميزة الأساسية التي يتمتع بها التطبيق هي إتاحته للعديد من وظائف الدوام الجزئي للعاطلين عن العمل أو الشباب في مرحلة الدراسة؛ إذ بإمكانهم أن يكونوا سائقين لتوصيل الأشياء إلى المستخدمين.

وأشارت إلى أن التطبيق يعتبر الأول من نوعه من حيث شموليته لعدد كبير من الخدمات المتنوعة مثل محال الملابس والبقالة والصيدليات وطلب مركبة الأجرة (التاكسي) وغيرها، لتكون على بعد ضغطة زر واحدة.

وقالت: «يخلق هذا التطبيق نظاماً بيئياً يختصر وقت المستخدم ولا حاجة له لاستخدام مجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى».

وذكرت أن المهتم بالالتحاق بالعمل في التطبيق ليصبح «كابتن» ينبغي أن تكون لديه مركبة خاصة، سواء كانت سيارة أو دراجة نارية، وفي المستقبل سيكون هناك راعٍ رسمي لتأجير المركبات، ويجب أن يكون المتقدم قد تجاوز سن ال 18 سنة، ويكون حائزاً رخصة قيادة، كما سيخضع المتقدمون لتدريب وفحوص خاصة للتحقيق الأمني والطبي. وبينت أن المهتم بالالتحاق ستكون لديه الحرية في اختيار ساعات العمل ولن يكون هناك أي التزام بدوام محدد، وباستطاعته أن يتحكم في دخله اليومي، وفي النهاية هو المسؤول عن عمله بتحقيق أهدافه بشروطه.

وأوضحت أن اللغة المتاحة في التطبيق هي اللغة الإنجليزية حالياً، وبعد تطويره سيتوفر باللغة العربية أيضاً وباللغات المطلوبة.