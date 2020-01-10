الشامسي يبحث التعاون مع «خليفة الإنسانية»

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استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه صباح أمس، وفد مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، برئاسة محمد حاجي الخوري مدير عام المؤسسة، ترافقه سحر الزعابي مدير الرقابة والتقييم، ورقية أحمد جاني منسقة المؤسسة، وشيخة الشامسي، مشغل صالة البيت متوحد في الشارقة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره المقدم جابر النعيمي مدير إدارة مكتب القائد العام، بحث سبل التعاون، وتعزيز أواصر العمل الاجتماعي والإنساني، وتطوير الشراكة التي تحقق أهداف الجانبين.

وأكد اللواء الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات، التي تُعنى بتقديم الخدمات الإنسانية، التزاماً منها بالنهوض بدورها ومسؤوليتها المجتمعية، التي تدعم الإنسان وتحفظ له كرامته وتصون حقوقه.

من جانبه أشاد محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بدور شرطة الشارقة الرائد في دعم البرامج والأعمال، التي تخدم العمل الإنساني، ومشاركتها الفاعلة بالقوافل التي تسيرها الهيئات والمؤسسات العاملة بالدولة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالإنسان، وتقديم يد العون له في أي مكان يحتاج فيه للدعم، سواء داخلياً، أو إقليمياً، مثمناً تعاونها مع المؤسسة لتحقيق أهدافهما السامية.

وفي ختام الزيارة تبادل قائد عام شرطة الشارقة ومدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الدروع التذكارية بهذه المناسبة.