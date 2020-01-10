دبي بين أهم الوجهات السياحية 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلت دبي في قائمة لأكثر الوجهات شعبية في عام 2020، إلى جانب دا نانج الفيتنامية وساو باولو وسيؤول وطوكيو ومرسيليا.

واعتمدت «جوجل» في تصنيفها على عدد عمليات البحث عن الفنادق بتواريخ السفر في عام 2020، وقارنتها بعدد عمليات البحث في 2018 و2019.

وتتمتع دبي بمزيج فريد من معالم الجذب السياحي والوجهات الترفيهية والعروض الثقافية، مما يعزز مكانتها وجهة مفضلة لقضاء العطلات. وتشتهر أيضاً بأنشطة التسوق الفاخر وهندستها المعمارية الحديثة.

وسيكون 2020، عاماً مميزاً بالنسبة لدبي حيث سيشهد انطلاقة معرض إكسبو العالمي، مع طموحاتها باستقطاب 25 مليون زائر خلال هذه الفترة.

من جهة أخرى، حقق مركز دبي التجاري العالمي رقماً قياسياً جديداً بأكثر من 3.4 مليون زائر، من أكثر من 120 دولة حول العالم في العام الماضي. ويستعرض مركز دبي التجاري العالمي جدول فعاليات مملوء بالمعارض والمؤتمرات خلال عام 2020، وبأعلى مستويات السلامة ومعايير الخدمة.