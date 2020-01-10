أتلتيكو يصعق برشلونة في مباراة مجنونة ويصعد لنهائي السوبر

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق أتلتيكو مدريد الانتصار على برشلونة بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الخميس، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة ميسي (51)، وجريزمان (62)، بينما سجل لأتلتيكو مدريد، كوكي (46)، وموراتا من ركلة جزاء (81)، وكوريا (86).

وضرب الروخيبلانكوس موعدًا في النهائي مع الجار اللدود ريال مدريد، والذي سيُقام في 12 يناير الجاري.

بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بضغط، حيث سدد ألفارو موراتا كرة سهلة أمسك بها حارس برشلونة نيتو بسهولة في الدقيقة 3، وتكرر الأمر بتسديدة قوية في الدقيقة 5، من خارج منطقة الجزاء عبر توماس بارتي.

أول رد من برشلونة، جاء في الدقيقة 8، حيث استقبل أرتورو فيدال تمريرة في منطقة الجزاء من زميليه سيرجي روبيرتو، وسدد لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس أوبلاك.

واستحوذ برشلونة على الكرة، بينما تراجع أتلتيكو مدريد بالكامل إلى الخلف، للاعتماد على الهجمات المرتدة.

وكاد ميسي أن يُسجل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 21، حيث استقبل تمريرة بالكعب في منطقة الجزاء

من زميله جوردي ألبا، وسدد بقوة لكن الحارس أوبلاك تصدى ببراعة.

وسدد هيريرا لاعب أتلتيكو مدريد كرة على مرمى حارس برشلونة نيتو، الذي تصدى له في الدقيقة 32.

ومرر لويس سواريز كرة سحرية لزميله أنطوان جريزمان في منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، وانفرد بالحارس أوبلاك، والذي تصدى ببراعة لتسديدة المهاجم الفرنسي في الدقيقة 40.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، مع أفضلية لبرشلونة في السيطرة والاستحواذ على مجريات اللعب.

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ومع بداية الشوط الثاني، دفع دييجو سيميوني بكوكي بدلا من هيكتور هيريرا، ونجح البديل بعد 20 ثانية فقط من انطلاق الشوط في تسجيل هدف التقدم للروخيبلانكوس، حيث استقبل تمريرة من أنخيل كوريا وسدد على يمين حارس برشلونة نيتو.

وسجل ليونيل ميسي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 51، حيث تسلم تمريرة في منطقة الجزاء من لويس سواريز، وسدد أقصى يمين الحارس أوبلاك.

وحاول ميسي أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة 54، حيث تلقى الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد بقوة على الحارس أوبلاك الذي تصدى للكرة على مرتين.

ونجح البرغوث في إضافة الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 59، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على ميسي.

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 62، حيث سدد سواريز كرة تصدى لها الحارس أوبلاك، لترتد أمام جريزمان الذي سدد بالرأس في الشباك.

وقرر سيميوني الدفع بثاني التغييرات، بإشراك فيتولو بدلا من لودي، وأخيرًا ماركوس يورينتي بدلا من كوكي.

وسجل جيرارد بيكيه الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 74، حيث أرسل ميسي كرة في العمق من ركلة حرة غير مباشرة، إلى فيدال الذي مرر إلى بيكيه الذي سدد في الشباك، لكن حكم المباراة ألغاه أيضًا بداعي التسلل.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد، بسبب تدخل الحارس نيتو العنيف على فيتولو، وانبرى لتنفيذها ألفارو موراتا، الذي سجل الهدف الثاني للروخيبلانكوس في الدقيقة 81.

ودفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بأولى تغييراته في الدقيقة 86، بإشراك راكيتيتش بدلا من بوسكيتس

واقتنص كوريا الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 86، حيث تلقى تمريرة من موراتا وانفرد بالحارس نيتو، حيث سدد كرة لم ينجح البرازيلي في التصدي لها جيدًا لتسكن الشباك الكتالونية.

وكاد يورينتي أن يُسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90، حيث تقدم بالكرة من وسط الملعب، وسدد بقوة لكن الحارس نيتو حولها إلى ركنية.