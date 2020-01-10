التجارة تحذر من خطورة «لعبة أطفال» وتدعو للتوقف الفوري

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة التجارة والاستثمار من خطورة لعبة الأطفال (1ـ inـ2 Glamper) من (L.O.L. SURPRISE) على الأطفال، كما نصحت أولياء الأمور بإعادة المنتج. وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” إن سبب استدعاء المنتج احتمالية احتجاز إصبع الطفل عند الضغط على زر التحرير بالجزء السفلي من اللعبة، ما يؤدي إلى خطر الإصابة. Advertisements كما نصحت وزارة التجارة والاستثمار العملاء بإعادة اللعبة إلى منفذ البيع واسترداد قيمة الشراء نقدا.

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