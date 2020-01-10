شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سيارات بمكة تخدع المواطنين بعروض وهمية.. متضررون يكشفون التفاصيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شكا مواطنون بسبب تعرضهم للنصب والاحتيال من إحدى شركات السيارات بمنطقة مكة المكرمة، حيث أغرتهم الشركة بالأسعار وعروض الصيانة مقارنة بأسعار باقي المعارض.

وقال المواطنون، خلال لقائهم ببرنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”، إن الشركة أغرتهم بعروض جذابة مثل الأسعار المخفضة وتحمل الضريبة المضافة دون أن يحصلوا على السيارة على الرغم من دفعهم المبالغ المالية المطلوبة.

وتحدث المواطن “عبد العزيز” أحد المتضررين قائلا: “تعرضت للخداع بعرض “خلي الضريبة علينا”، وكان فرق عن سعر الوكالة ما يقارب 7 آلاف ريال وتوجهت إلى فرع الشركة ومقرها في شارع رئيسي وتبين تواجد السيارات”.

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وتابع: “أعطتهم نحو 79 ألف وأخبروني أنني سأستلم السيارة بعد أسبوعين وبعد ذلك عندما سألتهم أين السيارة.. ماطلوا واكتشفت مؤخرا أنهم مجرد موزعين ويتعاملون مع الوكالات بالسيارة والسيارتين”.

بينما قالت “أم أحمد” إحدى المتضررات إن الشركة أخبرتهم على استلام السيارة بعد 27 يوما إلا أنه مر حتى الآن 4 أشهر دون حصولهم على السيارة، مشيرة إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى المحكمة، ولم يحصلوا على أي شيء أو يحدث أي شيء إلى الآن.

وقال متضرر آخر يدعى “ماهر” أحد المتضررين أنه اكتشف أن الشركة وهمية وأنه تعرض لعملية نصب واحتيال مشيرا إلى أنه وقع معهم عقد بـ 95 ألف ولم يسددوا ما عليهم من عقود.

بينما شكا “فهد” بقوله إن الشركة أغرتهم بالعروض وانخفاض الأسعار، كذلك أغرتهم بعروض الصيانة، مضيفا أنه كان عرض مغري ودفع المبلغ كامل “كاش” على أن يستلم السيارة خلال 15 يوما، ومر 3 أشهر ولم يراها حتى الآن.