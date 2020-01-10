كيف تسهم سباقات الماراثون في "إطالة عمر الشرايين"؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images أكد متخصصون في الصحة أن فوائد التمرينات أكد متخصصون في الصحة أن فوائد التمرينات الرياضية تفوق ما قد يترتب عليها من مخاطر بكثير

رجحت دراسة حديثة أن العدو في سباقات الماراثون والتدريب عليه يحسن الحالة الصحية للشرايين ويطيل من "عمر الأوعية الدموية" بحوالي أربع سنوات.

واستندت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة بارتس، وجامعة كوليدج لندن، إلى متابعة الحالة الصحية لعدَّائين مبتدئين يشاركون في ماراثون لندن، بلغ عددهم 138 شخصا.

وعلى مدار ستة أشهر من المران، استعادت الشرايين لدى هؤلاء الأشخاص المرونة التي من شأنها تقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

كما هبط ضغط الدم لدى هؤلاء الأشخاص إلى مستويات لا تتحقق إلا باستخدام أدوية ضبط الضغط.

وكان أكثر المستفيدين صحيا من المران هم الأقل لياقة بدنية بين العدائين الذين خضعوا للدراسة، التي نشرت في دورية الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

وقالت جمعية القلب البريطانية، التي مولت الدراسة، إن التمرينات الرياضية قد يكون لها نفس الأثر الذي تحدثه تمرينات المشاركة في الماراثون.

ما هي سرعة العدَّائين في الساعة؟

قطع العدَّائون مسافة بلغت 26.2 ميل في وقت تراوح ما بين أربع ساعات ونصف الساعة إلى خمس ساعات ونصف.

هل هناك خطورة في ذلك؟

توفي بعض العدَّائين الذين كانت لديهم مشكلات في القلب لم يتم تشخيصها من قبل، أثناء محاولة قطع سباقات الماراثون، لكن ذلك نادرا ما يحدث.

وقالت شارلوت مانستي، رئيسة فريق البحث الذي أعد هذه الدراسة: "المصابون بأمراض القلب أو غيرها من المشكلات الصحية ينبغي أن يستشيروا الطبيب أولا"، قبل المشاركة في مثل هذه الأنشطة البدنية.

وأضافت: "لكن بالنسبة للأغلبية العظمى، تفوق فوائد التمرينات الرياضية ما قد يترتب عليها من مخاطر." © Getty Images هناك أنشطة رياضية تحدث نفس أثر المشاركة في سباقات الماراثون

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ما هي الطريقة الأفضل لممارسة التمرينات الرياضية؟

ابدأ المران قبل الماراثون بعدة أشهر، وقبل كل مرة تتمرن فيها عليك الشروع في عملية إحماء أولا، ثم حاول زيادة المسافة التي تقطعها تدريجيا في كل مرة.

وتساعد الراحة لمدة يوم بين كل مران والآخر على تعافي المفاصل والعضلات وتقويتها.

وإذا كانت لديك أية مخاوف بشأن مشكلات صحية معينة، ارجع إلى الطبيب فورا.

ما هي مدة التمرينات اللازمة للحفاظ على اللياقة والصحة؟

على مدار الأسبوع يحتاج الأشخاص البالغون إلى حد أدنى مما يأتي:

- 150 دقيقة من التمرينات الرياضية متوسطة الصعوبة مثل المشي السريع، أو التنس، أو ركوب الدراجات أسبوعيا.

- كما يحتاج الشخص البالغ ممارسة تمرينات بالغة الصعوبة لمدة 75 دقيقة أسبوعيا، وذلك مثل العدو، وكرة القدم، والرغبي.

- ويحتاج البالغون أيضا إلى ممارسة أنشطة رياضية تستهدف تقوية بعض مناطق الجسم، مثل تمرينات الضغط، والبطن، ورفع الأثقال، وذلك لمرتين أسبوعيا على الأقل.

وقال ميتين أفكيران، أستاذ أمراض القلب في جمعية القلب البريطانية: "إن فوائد التمرينات الرياضية مؤكدة".

وأضاف: "الاستمرار في حالة نشاط يقلل من خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية، ويحد من فرص الموت المبكر".

وتابع: "هناك شعار قديم يقول إنه لو كانت التمرينات الرياضية في شكل أقراص دواء، لأصبحت تعد دواء سحريا".