شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة فى دبى والشارقة بالإمارات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دولة الإمارات اليوم، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة فى بعض المناطق بمدينتي دبى والشارقة، حيث تصدر هاشتاجات "صوت المطر" قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

وأفاد المركز الوطنى للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه على تويتر، أن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد على مدينة أبو ظبى والشارقة على عدة مناطق متفرقة ، كما تناقل رواد موقع تويتر عددا من الفيديوهات لسقوط الأمطار فى مناطق مختلفة.





من جانب آخر، طالبت شرطة أبوظبى من السائقين توخي الحذر بسبب الاحوال الجوية الماطرة ، كما دعتهم إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على اللوحات الارشادية الالكترونية.

وأضافت النشرة الجوية وفقا للمركز الوطنى للأرصاد، أنه يستمر سقوط الأمطارعلى مناطق متفرقة خاصة فى المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية، كما يشهد الخليج العربى وبحر عمان اضطراب، وذلك فى يوم السبت المقبل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام، أن يكون الطقس غدا غير مستقر ويشهد سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات على أغلب المناطق من الدولة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا تعمل على جريان الأودية، وكما تشهد أيضا رياح معتدلة إلى نشطة وقوية أحيانا خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة ولفت المركز الوطنى للأرصاد، أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب.

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