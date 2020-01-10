زلزال البرلمان يضرب الإخوان.. اشتباكات بالأيدى فى حركة النهضة التونسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء فى العاصمة التونسية، حول تسريبات من داخل اجتماع مجلس شورى نهضة الإخوان بتونس، الذى انعقد اليوم، بوجود خلافات وصلت إلى حد تراشق الأيدى بين القيادين بحزب النهضة عبد اللطيف المكى ونور الدين البحيرى، بسبب عدم القدرة على تحقيق النسبة الكافية من النواب فى البرلمان التونسى للمصادقة على تشكيل الحكومة غدًا.

وقال منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، إن التسريبات تشير إلى تحميل عبد اللطيف المكي كلًا من راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسى، ونور الدين البحيري مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة بما سيضر بصورة الحركة داخليا و خارجيا.

وأوضح قفراش، أن المصادر تشير إلى اتصال راشد الغنوشي هاتفيًا بنبيل القروي، وهدده بالسجن حتى التصفية في حالة عدم تصويته لصالح حكومة الحبيب الجملي غدا .

كلف أسامة الخليفي و الفاضل عبد الكافي ، بشراء نواب قلب تونس بمبالغ طائلة لضمان تصويتهم للحكومة، فيما تكفلت مجموعة الماجدة القطرية بعملية الدفع المالي للنواب.

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وأوضح قفراش، أن الوضع الحالى يشير إلى اتباع القروى رأى الأغلبية فى البرلمان، المتجه لعدم التصويت على الحكومة بالتنسيق مع يوسف الشاهد.