شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: يجب توسيع حلف الناتو ليشمل دول الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، ضرورة توسيع حلف شمال الأطلسى (الناتو) ليشمل دول منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب - فى تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أوردتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - "يجب توسيع حلف الناتو ويجب أن يشمل الشرق الأوسط، واقترح أن يتم تغيير أسم الحلف إلى (ناتومي)، فى إشارة إلى دول الناتو ودول الشرق الأوسط".

وقال الناتو - فى بيان أصدره مساء أمس - إن أمينه العام ينس ستولتنبيرج أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب حول تطورات الأحداث فى الشرق الأوسط، وبحثا الأوضاع فى المنطقة ودور الحلف.

وأفاد البيان بأن "الرئيس الأمريكى توجه إلى ستولتنبيرغ بطلب تكثيف انخراط الحلف فى الشرق الأوسط".

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وذكر الناتو أن ترامب وستولتنبيرغ "اتفقا على أن الناتو بإمكانه تقديم إسهام أكبر فى إرساء الاستقرار الإقليمى ومكافحة الإرهاب الدولي، ومواصلة الاتصالات الوثيقة حول هذه المسألة".

وأعلن الرئيس الأمريكى - فى وقت سابق اليوم - أنه يعتزم التوجه إلى الناتو بطلب أن "يشارك بشكل أكبر بكثير" فى أحداث الشرق الأوسط، بعد ضربت إيران أهدافا عسكرية للولايات المتحدة فى العراق الليلة الماضية ردا على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى اللواء قاسم سليماني.

وأشار ترامب إلى أن السلام والاستقرار لن يسودا الشرق الأوسط حتى وقف إيران "نشر العنف" فى المنطقة، لافتا إلى أن "دول العالم المتحضرة عليها أن توجه رسالة واضحة وموحدة إلى النظام الإيرانى مفادها أن حملتهم للقتل الإرهابى والعنف لن يعد يتم التسامح معها".