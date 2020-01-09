شكرا لقرائتكم خبر عن «Concept One» هاتف جديد من وان بلاس بكاميرا غير مرئية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أماطت شركة “وان بلس” اللثام عن الهاتف الذكي Concept One الاختباري والمزود بكاميرات مركبة خلف زجاج يتم إعتامه كهربائياً، وذلك خلال فعاليات معرض CES للإلكترونيات والمقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية حتى العاشر من الشهر الجاري.

وقالت الشركة الصينية إن الهاتف الذكي الاختباري يعتمد على التقنية المستخدمة في السقف الشمسي لسيارات ماكلارين الرياضية ونوافذ طائرات بوينج 787، حيث يتم هنا التحكم في درجة إعتام الزجاج عن طريق حالات الجهد الكهربائي المختلفة، بدءا من الحالة الشفافة إلى الحالة المعتمة تقريباً.

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وفي حالة عدم استعمال الكاميرات فإنها تكون غير ظاهرة خلف زجاج خاص معتم، وبمجرد أن يقوم المستخدم بتفعيل تطبيق الكاميرا، فإن الزجاج المعتم يتحول إلى الحالة الشفافة في غضون 0.7 ثانية، وهو الوقت اللازم لبدء تشغيل تطبيق الكاميرا بالهاتف الذكي.

وهناك ميزة أخرى للزجاج المعتم ذاتياً تتمثل في إمكانية استعماله كفلتر للون الرمادي للصور، التي يتم التقاطها تحت أشعة الشمس المباشرة وتكون فتحة العدسة مفتوحة.

وأعلنت الشركة الصينية أن النموذج الاختباري Concept One، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة ماكلارين، لن يتم طرحه في الأسواق، ولكن النتائج التي تم التوصل إليها ستظهر في موديلات وان بلس قريباً.