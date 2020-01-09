شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الروسية" تعلن بدء العمل بنظام وقف إطلاق النار فى إدلب شمال غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار فى منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء يورى بورينكوف - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنه بموجب الاتفاقات التى تم التوصل إليها مع الجانب التركي، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 2 ظهرا اليوم نظام لوقف إطلاق النار فى منطقة إدلب لخفض التصعيد".

ودعا بورينكوف، قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلى عن الاستفزازات بالسلاح وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع فى مناطق سيطرتهم.