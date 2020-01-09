شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يستقبل الوزير السابق والناشط السياسى عبد العزيز رحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وزير الاتصال الأسبق والناشط السياسى عبد العزيز رحابى، وذلك فى إطار المشاورات التى يجريها الرئيس تبون حول الوضع العام فى البلاد.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس - أن "هذا اللقاء، الذى سيكون متبوعا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني، يندرج فى إطار المشاورات التى يجريها الرئيس تبون حول الوضع فى البلاد ومراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة".

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وقال البيان، إن الرئيس تبون، شرح خلال اللقاء الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التى تعزز التواصل والحوار بهدف إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التى تجنب البلاد أى انحراف استبدادي، وينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء والحريات.

وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون استمع إلى ملاحظات واقتراحات عبد العزيز رحابى حول الخطوات التى انطلقت بعد الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 12 ديسمبر الماضي.