شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تبلغ إيران رفضها قصف مقرات عسكرية على أرضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء القائم بالاعمال الايرانى فى بغداد وإبلاغ رفض الحكومة العراقية للاعتداءات الأخيرة التى تضمنت قصف قواعد عسكرية داخل العراق. وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس - إنه على خلفية قيام إيران بقصف معسكرات داخل العراق تضم قوات عراقية وغير عراقية استدعت وزارة الخارجية سفير إيران فى العراق وقد أناب عنه القائم بالأعمال المؤقت موسى طبطبائي؛ وذلك لتواجد السفير فى إيران فى مهمة رسمية. Advertisements وأضاف البيان أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال برفض حكومة جمهورية العراق تلك الاعتداءات واعتبارها خرقا للسيادة العراقية، وكذلك دعوة جميع الأطراف المعنية إلى التحلى بضبط النفس، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات"، مشيرة إلى أنه "جرى التأكيد على أن العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلى يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين.

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