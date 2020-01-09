قطر تدعم دعوة تركيا وروسيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

أعلنت قطر، الخميس، دعمها لدعوة تركيا وروسيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، اعتبارا من منتصف ليل السبت/ الأحد.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الخميس وصل الخليج 365 نسخة منه، عن أملها في أن تدعم مكونات المشهد الليبي المختلفة والقوى الفاعلة إقليميا ودوليا هذه المبادرة.

وشددت الخارجية في بيانها، على ضرورة العودة إلى المسار السياسي.

وجدد البيان، "حرص قطر على تحقيق حل سياسي شامل يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار".

والأربعاء، دعا الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، يبدأ منتصف ليل السبت/الأحد.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي)، ومجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس، الأربعاء، ترحيبهم بدعوة وقف إطلاق النار، والبحث عن حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

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بدوره، لم يعلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المنقلب على الشرعية، على دعوة وقف إطلاق النار.

وتشن ميليشيات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الصراع الداخلي.

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