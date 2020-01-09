المغرب: لا نستطيع اتخاذ أي موقف مما يجري في الشرق الأوسط

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

رفضت الحكومة المغربية، الخميس، التعبير عن موقف واضح من التوتر الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، عقب مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة، الحسن عبيابة، عقب اجتماع المجلس الحكومي.

وحول موقف الرباط من التطورات التي تشهدها المنطقة، قال عبيابة "فيما يتعلق بالتوتر في الشرق الأوسط نتمنى أن تتضح الأمور أكثر لإبداء موقفنا مما يجري".

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وأضاف "لا نقدر على اتخاذ أي موقف من الوضع الحالي"، مؤكدا أن المغرب "حازم ومتمعن قبل اتخاذ أي قرار أو موقف".

وقطعت الرباط علاقاتها مع إيران مطلع مايو/آيار من 2018 بعدما اتهمت حزب الله اللبناني بدعم جبهة "البوليساريو"، عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر، والذي قالت الرباط إنها تمتلك أدلة عليه، وهو الأمر الذي ظلت طهران تنفيه بشدة.

وبدأ النزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.