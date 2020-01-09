تونس: ارتفاع عدد السياح إلى نحو 9.5 ملايين في 2019

تونس/ الخليج 365

أعلن وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، الخميس، ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى بلاده 13.6 بالمئة على أساس سنوي في 2019.

وقال الطرابلسي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء التونسية، إن عدد السياح ارتفع إلى نحو 9.430 ملايين في 2019، ما اعتبره رقما " قياسيا".

وسجل عدد السائحين الوافدين إلى تونس نحو 8.200 ملايين سائح في 2018، وفق الطرابلسي.

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وأوضح أن عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 22.4 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 2 مليار دولار في 2019.

وأشار إلى ارتفاع عدد الليالي بالوحدات الفندقية 11.2 بالمئة على أساس سنوي حتى 20 من الشهر الماضي، إلى نحو 29.4 مليون ليلة خلال 2019.

وتوقع الطرابلسي ارتفاع المؤشرات السياحية، خصوصا، المتعلقة بالعائدات السياحية بالعملة الصعبة وذلك بعد توقيع اتفاقيات مع جميع النزل التونسية ووكالات الاسفار لإتمام الحجوزات مع الشركات الأجنبية بالعملة الصعبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضح أنّ هذا الإجراء "سيدعم دخول العملة الصعبة الى تونس بشكل أكبر".

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