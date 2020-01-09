أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا مستجدات العراق

أحمد يوسف / الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المستجدات في العراق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر، مع رئيس الوزراء البريطاني، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

واستعرض الاتصال "أبرز المستجدات في المنطقة، بعد الأوضاع الأخيرة في العراق، والسبل الكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار فيها".

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كما تناول "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتعزيزها"، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الإيراني جواد ظريف، سبل خفض التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حيث جرى "مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لا سيما في العراق والسبل الكفيلة بخفض التوتر وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد"، بحسب "قنا".

والأربعاء، شنت إيران قصفا بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين بالعراق تستضيفان جنودا أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال)، ردا على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.