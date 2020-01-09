بريطانيا تعرض المساعدة في تحقيقات الطائرة الأوكرانية

لندن / الخليج 365

عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، المساعدة في تحقيقات حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، الأربعاء، وأودى بحياة 176 شخصا.

وقدم جونسون، خلال اتصال مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، "تعازيه في خسارة طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وجميع الذين كانوا على متنها"، بحسب بيان للحكومة البريطانية.

وأضاف البيان: "أطلع زيلينسكي، رئيس الوزراء على الجهود الأوكرانية لمعرفة الحقائق"، لافتا أن جونسون "عرض دعم المملكة المتحدة" في التحقيقات.

وطالب جونسون بـ"إجراء تحقيق كامل وموثوق وشفاف فيما حدث"، مؤكدا التزام المملكة المتحدة المستمر بالسيادة الأوكرانية.

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واتفق الزعيمان على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق البيان.

والأربعاء، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا.

وشدد مسؤولون إيرانيون على أن الحادث وقع "لأسباب فنية"، بحسب وكالة "فارس" شبه الرسمية.

غير أن الخطوط الجوية الأوكرانية نفت وجود عطل في الطائرة المنكوبة، مؤكدة أنها جديدة وتم فحصها قبل يومين.

وفي اليوم نفسه، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، عن رئيس هيئة الطيران المدني علي عابد زادة، أن بلاده "لن تسلم الصندوق الأسود لشركة بوينغ الأمريكية المنتجة للطائرة"، مؤكدا أن الإجراءات الحالية تتمحور حول اختيار الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق، حتى يتم تحليل بياناته.

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