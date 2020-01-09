مصر.. أحكام متفاوتة بحق 27 شخصًا بتهمة "الانتماء للإخوان"

القاهرة/ الخليج 365

أصدرت محكمة مصرية، الخميس 27 شخصًا، أحكاما بالسجن تصل للمؤبد (25 عامًا)، بتهمة "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن "محكمة جنايات الإسكندرية (شمال) قضت اليوم حضوريًا بالسجن 10 سنوات على 5 متهمين، وغيابيًا بالمؤبد على 19متهما و10 سنوات على 3 آخرين".

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بينها "الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على العنف وحيازة أسلحة نارية،" في القضية التي تعود أحداثها إلى 2017 بمحافظة الإسكندرية، وفق المصدر ذاته.

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وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، بعد تحريات من الأمن الوطني (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية).

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أسر أو محاميي المتهمين بشأن تلك الاتهامات.

وعادة ما تنفي جماعة الإخوان على لسان قياداتها، اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب.

ويعد الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه خلال 60 يومًا، وفقًا للمقبوض عليهم، وإعادته من جديد حال تم القبض على المتهمين الغيابي أو تسليم أنفسهم، وفقا لما ينص عليه القانون المصري.

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