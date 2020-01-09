بجلسة سرية.. برلمان الكويت يناقش التعاطي مع مستجدات المنطقة

الكويت/الخليج 365

عقد البرلمان الكويتي جلسة "سرية" (لم ينقلها الإعلام) عرض خلالها القيادات الأمنية العليا استعداداتهم للتعامل مع أي مستجدات إقليمية تشهدها المنطقة وسبل تفادي أي خطر داخلي أو خارجي، على خلفية التوتر الأخير بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، عقب انتقال المجلس في جلسته الخاصة من "السرية" إلى العلنية بعد الانتهاء من بند استعدادات الحكومة في مواجهة الأوضاع الإقليمية، وفق إعلام محلي.

وقال الغانم إن "وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح تلى بيانا حول المستجدات الإقليمية واستعدادات الكويت بشأنها".

وأضاف أنه بعد ذلك تحدث قياديو الجيش والحرس الوطني والإطفاء ووزارة الداخلية حول الإجراءات الاحترازية الأولية التي اتخذتها القطاعات الأمنية والعسكرية لتفادي أي خطر خارجي أو داخلي.

وأوضح أنه تحدث أيضا قياديو وزارت الصحة والكهرباء والماء والتجارة والشؤون الاجتماعية حول الإجراءات التي تم اتخاذها والمخزون الاستراتيجي المتوفر لكل منهم سواء ما يتعلق بالأدوية والمواد الغذائية.

وبين أن عقد المجلس جلسة "سرية" لمناقشة الاستعدادات الحكومية، جاء استنادا إلى المادة (69) من اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن المجلس ناقش أسباب ومبررات طلب السرية ومن ثم صوت المجلس ووافق عليه بالإجماع.

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".

Advertisements

والأربعاء، شنت إيران قصفاً بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال)، رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

وتحدثت وكالة "فارس نيوز" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد" في الأنبار رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين وانما اقتصر الأمر على أضرار مادية طفيفة.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأثار الهجومان غضباً شعبياً وحكومياً واسعاً في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين ايران والولايات المتحدة . الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.