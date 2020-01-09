محكمة إسرائيلية: "الشاباك" انتهك حقوق معتقلين وحرمهم من النوم

معتز بالله محمد/ الخليج 365

كشفت محكمة إسرائيلية، مساء الخميس، تفاصيل انتهاك جهاز الأمن العام في إسرائيل (الشاباك) لحقوق عدد من المعتقلين، تعمد محققوه حرمانهم من النوم، وتعذيبهم.

ورغم محاولات الشرطة الإسرائيلية الحيلولة دون ذلك، سمحت المحكمة الجزئية في اللد (وسط) بنشر التفاصيل التي وصفتها بالخطيرة، بحسب القناة السابعة العبرية.

ومنع محققو "الشاباك"، بشكل متواصل، معتقلين من النوم، وتصرفوا معهم بعنف خلال التحقيق، بحسب المصدر ذاته.

ولم تكشف القناة "السابعة"، عن هوية المعتقلين الذين تعرضوا لتلك الانتهاكات.

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وحاولت الشرطة منع نشر الانتهاكات من خلال فرض أمر حظر نشر لتفاصيل التحقيق، وطلبت من محكمة الصلح في "بتاح تكفا" (شمال) الإبقاء على الحظر.

وبعد أن سمحت المحكمة بالنشر، استأنفت الشرطة على القرار لدى المحكمة الجزئية التي سمحت، الخميس، بنشر انتهاكات الشاباك.

وفي إحدى المرات جرى التحقيق مع أحد المعتقلين من الساعة 10:00 صباحا حتى 12:30، ثم حقق معه "الشاباك" مجدداً بين الساعة 17:10 إلى 17:35 ومن 20:45 إلى 21:55، ثم عادوا وحققوا معه 22:20 حتى 2:10 صباحا من اليوم الموالي.

وتابع محققو "الشاباك" تحقيقهم مع المعتقل ذاته من 2:30 حتى 4:30 صباحاً، ثم استأنفوا التحقيق حتى الساعة 11:00 من اليوم التالي حتى الساعة 15:00، وأعيد التحقيق مرة أخرى الساعة 16:45 حتى الساعة 19:05 وقتها تم فتح تحقيق جديد معه حتى الساعة 4:40 صباحا، جرى استئنافه الساعة 10:30 حتى 19:10.

وبخلاف المنع من النوم، اشتكى أحد المعتقلين من تعرضه للعنف الجسدي، بعد تقييده يديه وقدميه بشكل مؤلم خلال التحقيق، حتى حاول لاحقا التحصن داخل دورة المياه لتعطيل إعادته لغرفة التحقيق، بحسب القناة السابعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.