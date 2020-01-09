شكري حسين/ الخليج 365
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية الدولية "تيليمن"، أن أكثر من 80 بالمئة من خدمة الانترنت خرجت عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج البلاد.
وقالت المؤسسة في بيان الخميس، نشرته وكالة "سبأ" التابعة لجماعة "الحوثي"، إن عدد كبير من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري (فالكون) للانقطاع في السويس.
وأضافت، على لسان مصدر مسؤول في المؤسسة (لم تسمه)، أن الخلل الفني تسبب في خروج أكثر من 80 بالمئة من سعات الانترنت الدولية في اليمن.
وأوضح المصدر، بأن هناك جهود حثيثة لمتابعة إصلاح الكابل وعودة الخدمة في القريب العاجل.
وتعاني خدمة الانترنت في اليمن من مشاكل جمة، حيث تسببت الحروب في انقطاعات متكررة في بعض المحافظات، فضلًا عن خروج الخدمة في بعض المناطق نتيجة الكوارث الطبيعية كالأمطار والسيول والجارفة وغيرها.
وتتحكم جماعة "الحوثي"، بمعظم شركات الاتصال في اليمن، خاصة ومراكز تلك الشركات تقع في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ سبتمبر/ أيلول 214.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. انقطاع أكثر من 80 بالمئة من خدمة الانترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.